Cena navideña cuesta hasta 17% más este 2025, los precios están muy altos
El pavo y los romeritos serán un lujo para muchas familias mexicanas tras el incremento en un 17% a comparación del 2024; la inflación golpeó a la cena navideña.
Los consumidores aseguran que el precio de la carne, las verduras, el pollo, el pavo y los romeritos se elevó, por lo que buscarán hacer una cena navideña no tan cara.
Los clientes no son únicos perjudicados, ya que los comerciantes no tienen ventas por los precios caros debido a la economía del país. Ante ello, las familias deberán adaptarse.