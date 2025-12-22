Cena navideña cuesta hasta 17% más este 2025, los precios están muy altos

Los consumidores aseguran que el precio de la carne, las verduras, el pollo, el pavo y los romeritos se elevó, por lo que buscarán hacer una cena navideña no tan cara.

Los clientes no son únicos perjudicados, ya que los comerciantes no tienen ventas por los precios caros debido a la economía del país. Ante ello, las familias deberán adaptarse.