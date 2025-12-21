inklusion.png Sitio accesible
Tragedia en Iztapalapa: Empresa pagará 480 millones de pesos a víctimas y familias tras explosión de pipa de gas

La Navidad se transforma en deliciosas conchas en Puebla, tienen estilos únicos

Entre azúcar y harina se crearon las conchas navideñas para que los poblanos disfrutaran de un pan que sacara sonrisas.

México

Por:  Adriana Pacheco

La Navidad ahora también se saborea con las conchas artesanales creadas en Puebla. David, panadero, señaló a adn Noticias que cada figura es hecha a mano y se cuidan detalles para que el comensal la disfrute al máximo.

El resultado es un pan que provoca sonrisas antes del primer bocado. La creación culinaria provoca que los comensales guarden este recuerdo a lado de los seres queridos y amigos. “Les gusta que hay de estas temáticas, el sabor y tratamos que sea una concha más fortificada”, dijo David.

