inklusion.png Sitio accesible
adn bueno
Breaking News

Cierran hasta nuevo aviso la carretera Peñón-Texcoco por accidente de pipa de gas en plenas vacaciones

Mascotas, las más afectadas por la pirotecnia; los dueños pueden reducir su estrés

Perros y gatos son las mascotas más afectadas por el uso de pirotecnia durante las fiestas decembrinas; su oído está mucho más desarrollado que el de los humanos.

Videos,
México

Por:  Adriana Pacheco

Martín Rocha, médico veterinario de la Fundación Antonio Haghenbeck, señaló que la pirotecnia produce un “miedo muy alto” en los animales al nivel de provocarles desmayos o la muerte.

Por su parte, Pedro Olvera, entrenador canino, señaló que no solo es el sonido de los fuegos artificiales o cohetes, sino también la vibración, la cual sienten gracias a su patas.

Tags relacionados
Mascotas