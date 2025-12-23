Mascotas, las más afectadas por la pirotecnia; los dueños pueden reducir su estrés
Perros y gatos son las mascotas más afectadas por el uso de pirotecnia durante las fiestas decembrinas; su oído está mucho más desarrollado que el de los humanos.
Martín Rocha, médico veterinario de la Fundación Antonio Haghenbeck, señaló que la pirotecnia produce un “miedo muy alto” en los animales al nivel de provocarles desmayos o la muerte.
Por su parte, Pedro Olvera, entrenador canino, señaló que no solo es el sonido de los fuegos artificiales o cohetes, sino también la vibración, la cual sienten gracias a su patas.