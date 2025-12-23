inklusion.png Sitio accesible
Refugio en Guadalajara pide ayuda; dueño falleció y necesitan reubicar y dar en adopción a los perros

El dueño del refugio de perros murió el pasado 14 de diciembre y dejó alrededor de 200 perros por lo que piden ayuda con croquetas o dinero para pagar a la gente que ayude.

México

Por:  Itandehui Cervantes

  • Piden ayuda a otros refugios para reubicar a los perros que se encuentran en el lugar y que no han podido recibir la atención necesaria.
  • De los 200 perros ya reubicaron a 118 pero aún quedan mas perritos que necesitan ayuda pues muchos están heridos o tienen padecimientos.
