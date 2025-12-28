“No seas una inocente palomita": México conmemora el Día de Santos Inocentes

El 28 de diciembre se conmemora en México el Día de los Santos Inocentes, una fecha que combina tradición religiosa con bromas populares. Se volvió costumbre hacer bromas o engaños relacionadas con noticias falsas.

“Inocente palomita que te dejaste engañar”, es una frase representativa cuando una persona engañó a otra.

Se hace un llamado a que las bromas se mantengan dentro del respeto para evitar confusiones y problemas a terceras personas