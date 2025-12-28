inklusion.png Sitio accesible
adn bueno
Breaking News

Se descarrilla Tren Interoceánico con más de 200 pasajeros hoy 28 de diciembre

“No seas una inocente palomita": México conmemora el Día de Santos Inocentes

Mexicanos siguen la tradición del Día de Santos Inocentes para hacer bromas entre la familia; las mentiras deben ser inofensivas para no provocar conmoción.

Videos,
México

Por:  Adriana Pacheco

El 28 de diciembre se conmemora en México el Día de los Santos Inocentes, una fecha que combina tradición religiosa con bromas populares. Se volvió costumbre hacer bromas o engaños relacionadas con noticias falsas.

“Inocente palomita que te dejaste engañar”, es una frase representativa cuando una persona engañó a otra.
Se hace un llamado a que las bromas se mantengan dentro del respeto para evitar confusiones y problemas a terceras personas

Tags relacionados
Ferias y festivales