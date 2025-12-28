Muere Tamakún, domador de cocodrilos, a los 75 años

Roberto Poza Ríos, conocido entre la población de Zihuatanejo, Guerrero, como Tamakún y apodado entre los turistas como el “Rey de los Cocodrilos”, murió a los 75 años.

El hombre temerario era un ídolo para los turistas pues brindaba espectáculos con los cocodrilos, a pesar del riesgo. Crió por 45 años a esta especie y cuando los llamaba ellos acudían.