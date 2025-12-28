Tren Interoceánico se descarrila en Oaxaca, hay varias personas heridas
El Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec se descarriló a la altura de la comunidad Nizanda, Oaxaca, sobre la Línea Z;a bordo habían más de 200 pasajeros.
El Corredor Interoceánico informó que en el tren viajaban nueve integrantes de la tripulación y 241 pasajeros, quienes estaban distribuidos en dos locomotoras y cuatro vagones.
El gobierno federal y local activó protocolos de emergencia para atender a los pasajeros heridos y atender la situación lo más rápido posible.