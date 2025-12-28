Tren Interoceánico se descarrila en Oaxaca, hay varias personas heridas

inklusion.png Sitio accesible
Se descarrilla Tren Interoceánico con más de 200 pasajeros hoy 28 de diciembre

El Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec se descarriló a la altura de la comunidad Nizanda, Oaxaca, sobre la Línea Z;a bordo habían más de 200 pasajeros.

México

Por:  Adriana Pacheco

El Corredor Interoceánico informó que en el tren viajaban nueve integrantes de la tripulación y 241 pasajeros, quienes estaban distribuidos en dos locomotoras y cuatro vagones.

El gobierno federal y local activó protocolos de emergencia para atender a los pasajeros heridos y atender la situación lo más rápido posible.

