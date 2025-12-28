inklusion.png Sitio accesible
Bebé abandonado en Tultitlán se encuentra estable y sigue recibiendo atención médica

El pasado 25 de diciembre un recién nacido fue abandonado en Tultitlán, Edomex y está recibiendo atención médica en el Hospital Regional Bicentenario de la independencia.

México

Por:  Itandehui Cervantes

El bebé tenía un día y medio de nacido y fue localizado en una jardinera de la parroquia de San Agustín Obispo en Edomex.

Durante todo el año se dieron a conocer diferentes casos de abandono de bebés en distintas partes del país.

En redes sociales se compartieron videos que lograron captar el momento en el que los padres de los menores los abandonaron.

