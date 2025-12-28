Bebé abandonado en Tultitlán se encuentra estable y sigue recibiendo atención médica

El bebé tenía un día y medio de nacido y fue localizado en una jardinera de la parroquia de San Agustín Obispo en Edomex.

Durante todo el año se dieron a conocer diferentes casos de abandono de bebés en distintas partes del país.

En redes sociales se compartieron videos que lograron captar el momento en el que los padres de los menores los abandonaron.

