Arranca el operativo carretero para vacaciones de invierno 2025
Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) puso en marcha el Operativo Invierno 2025 para que los vacacionistas viajen seguros en estas fiestas decembrinas.
- Se dará apertura a la totalidad de los carriles en las plazas de cobro.
- Se implementarán tareas de bandereo y cobro anticipado.
- Habrá 4 mil 858 personas entre coordinadores, médicos, paramédicos, operadores de grúa, cajeras y personal operativo.
- Se dispondrá de 254 vehículos de atención médica como unidades de rescate, ambulancias y grúas.