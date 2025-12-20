inklusion.png Sitio accesible
Arranca el operativo carretero para vacaciones de invierno 2025

Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) puso en marcha el Operativo Invierno 2025 para que los vacacionistas viajen seguros en estas fiestas decembrinas.

México

Por:  Itandehui Cervantes

  • Se dará apertura a la totalidad de los carriles en las plazas de cobro.
  • Se implementarán tareas de bandereo y cobro anticipado.
  • Habrá 4 mil 858 personas entre coordinadores, médicos, paramédicos, operadores de grúa, cajeras y personal operativo.
  • Se dispondrá de 254 vehículos de atención médica como unidades de rescate, ambulancias y grúas.
