Intensifican búsqueda para encontrar a Jeshua Cisneros, joven desaparecido en Cuautitlán

El gobierno de Cuautitlán Izcalli y la Fiscalía General de Justicia del Edomex intensificaron los trabajos de búsqueda de Jeshua Cisneros.

México

Por:  Itandehui Cervantes

Se han desplegado tres células sobre el Interceptor Poniente y la Avenida Huehuetoca en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Estado de México (COBUPEM).

Se han realizado recorridos a pie y con binomios caninos, se han sobrevolado drenes y se han colocado boletines de búsqueda para dar con Jeshua Cisneros.

