Moscas invaden fraccionamiento Florencia, Tizayuca, Hidalgo

Habitantes del fraccionamiento Florencia, en Tizayuca, Hidalgo, fueron invadidos por una plaga de moscas y ahora estos insectos se encuentran en ventanas, puertas, el piso y las fachadas.

Cerca del fraccionamiento se ubica el rastro municipal, pero nunca antes habían presentado este problema

Antes de ser fraccionamiento, en el terreno había un relleno sanitario

Los habitantes temen problemas de salud