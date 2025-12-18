Moscas invaden fraccionamiento Florencia, Tizayuca, Hidalgo
Una plaga de moscas invadió el fraccionamiento Florencia, en Tizayuca, Hidalgo; los habitantes están preocupados por su salud.
Habitantes del fraccionamiento Florencia, en Tizayuca, Hidalgo, fueron invadidos por una plaga de moscas y ahora estos insectos se encuentran en ventanas, puertas, el piso y las fachadas.
- Cerca del fraccionamiento se ubica el rastro municipal, pero nunca antes habían presentado este problema
- Antes de ser fraccionamiento, en el terreno había un relleno sanitario
- Los habitantes temen problemas de salud