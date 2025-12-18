inklusion.png Sitio accesible
Moscas invaden fraccionamiento Florencia, Tizayuca, Hidalgo

Una plaga de moscas invadió el fraccionamiento Florencia, en Tizayuca, Hidalgo; los habitantes están preocupados por su salud.

Por:  Adriana Pacheco

Habitantes del fraccionamiento Florencia, en Tizayuca, Hidalgo, fueron invadidos por una plaga de moscas y ahora estos insectos se encuentran en ventanas, puertas, el piso y las fachadas.

  • Cerca del fraccionamiento se ubica el rastro municipal, pero nunca antes habían presentado este problema
  • Antes de ser fraccionamiento, en el terreno había un relleno sanitario
  • Los habitantes temen problemas de salud
