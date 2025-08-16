Precio del huevo en CDMX y Edomex; dónde comprarlo más barato

En México, el huevo es un alimento que se utiliza tanto para preparar desayuno, comida y hasta postres y forma parte de la canasta básica, por ello, cada semana en adn40 te decimos cuál es el precio del kilo de huevo para que lo consideres al comprar tu despensa.

Cada semana el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados ( SNIIM ) da a conocer el precio del kilo de huevo en distintos estados del país.

Precio del kilo de huevo en CDMX

En la Central de Abasto de Iztapalapa, el kilo de huevo por mayoreo tiene un precio de 32.70 pesos como mínimo y 46.50 pesos como máximo. Por menudeo se vende entre 45.00 y 46.00 pesos el kilo.

¿Cuánto cuesta el kilo de huevo en Edomex?

Mientras que en la Central de Abasto de Ecatepec, el kilo de huevo por mayoreo se vende entre 38.50 y 39.00 pesos y por menudeo entre 41.50 y 44.00 pesos. En la Central de Abasto de Toluca, el kilo de huevo por mayoreo se vende en 47.50 pesos.

Precio del kilo de huevo en otros estados

En Colima el kilo de huevo por menudeo se venden entre 38.00 y 39.00 pesos.

En Pachuca cuesta entre 42.50 y 44.00 pesos el kilo de huevo por menudeo.

Cuernavaca vende el kilo de huevo por menudeo entre 44.00 y 44.50 pesos.

Querétaro oferta el kilo de huevo por menudeo entre 36.00 y 39.00 pesos.

Es muy importante que tomes en cuenta que si quieres comprar huevo por pieza, los mejores precios están en el supermecado, pues puedes adquirir la caja con 12, 18 o 30 piezas, mientras que si quieres comprar por kilo o a granel, la Central de Abasto es la mejor opción.

Beneficios de comer huevo

De acuerdo con la Universidad de Utah , el huevo es un alimento que aporta muchos nutrientes al cuerpo y aquí te compartimos algunos beneficios:

Una pieza de huevo contiene alrededor de 6 gramos de proteínas, te ayuda a aumentar la masa muscular y mejora la salud ósea.

La yema del huevo contiene luteína y zeaxantina que ayuda a prevenir la degeneración macular, favorece el buen funcionamiento de los ojos y la visión.

Consumir huevo durante el embarazo ayuda al desarrollo cerebral del bebé pues contiene hierro, vitamina B12, vitamina A, vitamina D, vitamina E, selenio y ácido fólico.

