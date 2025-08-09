Lluvias y granizo se esperan este domingo 10 de agosto 2025; así estará el clima hoy en México

Disfruta este domingo con el puntual pronóstico del tiempo. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que para el clima de hoy 10 de agosto 2025 en México, el monzón mexicano, provocará este fin de semana lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas con especial intensidad en Sonora.

También se prevé posible caída de granizo en zonas de la Mesa del Norte y Mesa Central. En contraste, persistirá el calor extremo en el norte del país, costas del Pacífico, golfo de México y península de Yucatán, con una onda de calor sobre el este de Nuevo León y oeste de Tamaulipas.

El ciclón tropical Ivo continuará su desplazamiento mar adentro, sin afectar el territorio nacional.

¿En qué estados lloverá este domingo 10 de agosto 2025?

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Tabasco.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Coahuila, Guanajuato, Querétaro, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California.

Estados que tendrán altas temperaturas el domingo 10 de agosto

Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste).

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California Sur (centro), Sonora, Sinaloa (norte), Chihuahua (noreste), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Oaxaca, Chiapas, Durango, Coahuila, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Zacatecas, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos y Quintana Roo.

¿A qué hora se esperan lluvias en la CDMX hoy?

De acuerdo con The Weather Channel , este domingo en CDMX se espera la formación de tormentas por la tarde-noche. Desde las 14:00 horas y hasta las 22:00 habrá precipitaciones con diferentes intensidades.

Clima en Edomex hoy domingo 10 de agosto

El ambiente será fresco durante las primeras horas de la mañana y durante la noche, mientras que por la tarde se espera un clima templado.

¿Cuándo termina la temporada de lluvias?

El Servicio Meteorológico Nacional informa que en 2025 prevé que la temporada de lluvias en México finalice el 30 de noviembre.

