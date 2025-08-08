Última oportunidad para reemplacamiento 2025 y estados en donde es obligatorio

Con el avance del segundo semestre del año, varios estados del país han comenzado a advertir sobre la última oportunidad para realizar el reemplacamiento vehicular 2025 , un trámite que, en algunos casos, es obligatorio y cuya omisión podría derivar en multas o la restricción para circular.

El reemplacamiento consiste en la renovación de las placas y la tarjeta de circulación de los coches, y cada entidad establece sus propios criterios, fechas y requisitos. Para este 2025, varios gobiernos estatales han emitido convocatorias para cumplir con el proceso, y algunos incluso ofrecen beneficios fiscales a quienes realicen el trámite a tiempo.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

¿Cuándo es la fecha límite para reemplacar en el Estado de México este 2025?

El reemplacamiento 2025 en el Estado de México (Edomex) está en su última fase y es obligatorio para vehículos particulares con placas expedidas en 2020, así como para aquellos con placas de 2019 o años anteriores que no hayan renovado oportunamente.

De acuerdo con el calendario oficial, son los automovilistas cuyo vehículo cuenta con engomado azul y terminación de placas 9 y 0 quienes tienen hasta el 31 de agosto 2025 para realizar el reemplacamiento.

Gobierno del Estado de México Calendario de reemplacamiento por engomado y terminación de placa en Edomex.

¿Dónde realizar el reemplacamiento en Edomex 2025?

El trámite puede realizarse en línea a través del portal oficial de la Secretaría de Finanzas del Estado de México, donde también se puede agendar cita y pagar en línea para agilizar el proceso.



Ingresa al portal de Servicios al Contribuyente del Edomex

Selecciona reemplacamiento

Captura correo electrónico, número de placa y NIV (serie)

Sube los documentos solicitados en PDF

Genera y paga la línea de captura

Agenda tu cita para recoger las placas o solicita envío a domicilio (con costo adicional)

¿En qué otros estados hay que realizar el reemplacamiento en 2025?

En 2025, además del Edomex, el reemplacamiento es obligatorio en varios otros estados con las siguientes condiciones:

Jalisco: Obligatorio para vehículos con diseños antiguos como “Maguey”, “Gota” y “Minerva” o anteriores. Hay un programa “Paquetazo 3×1" por 900 pesos que incluye refrendo, verificación y cambio de placas, o se puede hacer por separado (alrededor de 598 pesos para autos y 280 para motos). Requisitos: pago de refrendo, verificación (aprobada o no), placas anteriores, comprobante de domicilio y ID oficial.

Yucatán: El programa inició el 2 de junio y termina el 31 de diciembre de 2025. Aplica a vehículos de combustión, híbridos, mixtos y eléctricos registrados en el Estado. El trámite es presencial en módulos autorizados y requiere identificación oficial, comprobante de domicilio, tarjeta de circulación, placas actuales o acta de extravío, y documento de propiedad. Costos: autos particulares 2,239 pesos, motos 747 pesos, unidades de servicio público 2,548 pesos.

Veracruz: Solo aplica a motocicletas en 2025, con reemplacamiento desde junio hasta septiembre. El costo es 1,380 pesos, con descuento del 30% para motos nuevas (980 pesos). Si ya hicieron trámite o adquirieron placas en 2024 o entre enero y junio 2025, están exentos. Para autos, el reemplacamiento obligatorio iniciará en 2026.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.