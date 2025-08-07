Fecha en la que harán el depósito de la Tarjeta Rosa en agosto 2025

La Tarjeta Rosa comenzó a implementarse este 2025 y ha sido un programa de gobierno con mucho éxito en los últimos meses. Miles de mujeres hicieron su registro para recibir el apoyo y ahora se preparan para recibir el depósito correspondiente al mes de agosto.

En esta ocasión, la Secretaría del Nuevo Comienzo del estado de Guanajuato ya informó el calendario oficial de pagos para lo que resta del año, recordando que la tarjeta tiene como objetivo principal ayudar a las mujeres en situación vulnerable.

Fecha del próximo pago de la Tarjeta Rosa

Recordemos se trata de una entrega de dinero para mejorar la calidad de vida de las beneficiarias. Para este 2025 se establecieron un total de seis entregas y, después de la repartición de tarjetas, por fin hay un esquema en el que todas las beneficiarias recibirán el mismo día su dinero.

El pago de la Tarjeta Rosa para el mes de agosto será el día viernes 15, siendo el antepenúltimo depósito correspondiente al año 2025 en la entidad de Guanajuato. Aún restan las entregas de octubre y noviembre.

¿Qué es la Tarjeta Rosa?

Se trata de un apoyo económico que se entrega exclusivamente a las mujeres que viven en el estado de Guanajuato ; surgió como una iniciativa para fomentar el empoderamiento femenino y reducir la brecha salarial.

Por si fuera poco, también proporciona un acceso a servicios complementarios, que permite a las beneficiarias tener una mejor calidad de vida en aspectos básicos del día a día.

¿Cómo tramitar la tarjeta rosa?

El proceso es muy sencillo y existe un pre-registro en línea, que se puede hacer en la página https://app-tarjeta-rosa.guanajuato.gob.mx/#/ , en donde se deben de ingresar todos los datos correspondientes para agendar una cita.

También se puede hacer de manera presencial en los Centros Nuevo Comienzo, en las siguientes ubicaciones:



Centro Gerontológico en Mangas Cuatas, Atarjea.

Auditorio Municipal de Santa Catarina.

Casa de la Cultura en Tierra Blanca.

Salón Miguel Hidalgo, Xichú.

Unidad Deportiva Juan José Torres Landa, Guanajuato.

Casa de la Cultura, Santiago Maravatío.

Cecyte Comonfort en Comonfort

