Mi Derecho, Mi Lugar 2025: ¿Qué hago si no me quedo en la prepa que quería?

El proceso Mi Derecho, Mi Lugar para la asignación de lugares en bachillerato en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) se lleva a cabo durante el año 2025. El registro para este proceso se realizó en línea del 18 de marzo al 15 de abril, en la plataforma Mi Derecho, Mi Lugar. Los resultados de la primera asignación se publicaroo el 1 de mayo, y los resultados de las modalidades 2 y 3 se publican el 19 de agosto en la misma plataforma .

Suscríbete al canal de WhatsApp de adn40

¿Cómo es el ingreso a la prepa en 2025?

La nueva modalidad para entrar a la preparatoria en la Ciudad de México (CDMX) y área metropolitana, implementada a partir de este 2025, elimina el examen COMIPEMS y establece un sistema más equitativo llamado Espacio de Coordinación de la Educación Media Superior (ECOEMS).

Este nuevo esquema garantiza un lugar en el nivel medio superior para todos los estudiantes que cuenten con certificado de secundaria, aunque algunas instituciones de alta demanda, como la UNAM y el IPN, siguen requiriendo un examen de admisión.

El examen de ingreso a la preparatoria de la UNAM (Escuela Nacional Preparatoria - ENP o Colegio de Ciencias y Humanidades - CCH) para el año 2025 se realiza en junio, específicamente los días 13, 14, 15, 20, 21 y 22

Dos modelos de asignación:



Ingreso directo: Algunas instituciones, como Colegio de Bachilleres (COLBACH), CONALEP, DGB, DGETAyCM, DGETI, IEMS y SECTI, asignarán lugares sin necesidad de examen de admisión.

Examen de admisión: La UNAM y el IPN continuarán aplicando exámenes de admisión para ciertos planteles.

Plataforma única:



Se crea una plataforma única para el registro y la selección de opciones educativas, donde los estudiantes podrán elegir sus escuelas prioritarias.

Asignación equitativa:

En el caso de instituciones con alta demanda, la asignación se realizará de manera equitativa, mediante sorteos y con cuotas de género.

✏️🎓 Más de 270 mil aspirantes buscan un lugar en el bachillerato en CDMX y Zona Metropolitana



Del 13 al 22 de junio, se realizarán los exámenes del ECOEMS para acceder a la educación Media Superior. Así se distribuyeron los aspirantes registrados a esta nueva modalidad:



📌… pic.twitter.com/EvT6Saji7g — PollsMX (@PollsMX_) June 13, 2025

Mi Derecho, Mi Lugar 2025: ¿Qué hago si no me quedé en la prepa?

Si no te quedaste en Mi Derecho, Mi Lugar en 2025, no te preocupes, aún hay opciones. Debes revisar tu correo electrónico y el portal oficial para ver si te asignaron otra opción educativa, o si hay un proceso de asignación extraordinario. También puedes buscar opciones de acceso directo en escuelas que no requieren examen de admisión.

Pasos a seguir:



Revisa tu correo electrónico: La asignación de lugares podría haberse enviado por correo electrónico, incluyendo la opción de aceptar o rechazar el lugar asignado Consulta el portal “Mi Derecho, Mi Lugar": Ingresa al portal con tu folio y CURP para ver si te asignaron otra opción educativa o si hay algún proceso extraordinario para asignación de lugares Considera opciones de acceso directo: Si no te asignaron un lugar en tus primeras opciones, busca escuelas que ofrezcan acceso directo sin examen de admisión Participa en procesos extraordinarios: Si la SEP u otras instituciones ofrecen procesos extraordinarios de asignación de lugares, asegúrate de registrarte y cumplir con los requisitos Infórmate sobre los requisitos de inscripción: Revisa los requisitos de inscripción de la escuela donde te asignaron un lugar, incluyendo fechas límite para entregar documentos Contacta a las instituciones: Si tienes dudas sobre el proceso o los requisitos, contacta a la escuela o a la SEP para obtener más información

Asimismo en este enlace puedes consultar el paso a paso del proceso.

ECOEMS 2025 busca asegurar que todos los estudiantes tengan acceso a la preparatoria, así que no te preocupes, podrás seguir recibiendo educación.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.