¡Prepárense team frío! Canícula 2025 traerá calor extremo de hasta 45° a partir de esta fecha

La canícula 2025 no va a pedir permiso para llegar y viene con todo desde el 3 de julio. Este clima promete poner a hervir a todo México. Así que si eres del Team Frío, lamentamos ser los mensajeros de tan lamentable noticias, pues tendrás que vivir entre ventiladores, limonadas heladas y el sarcasmo de los amantes del calor. En adn40 te compartimos qué es la canícula, por qué pega tan duro, y cómo cuidar a los que más quieres, desde mascotas hasta abuelitos.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Qué es la Canícula 2025 y por qué importa tanto?

La canícula 2025 será el periodo más caluroso del año, con temperaturas que podrían superar los 45 °C. No es solo un evento para quejarse del clima, es un fenómeno climatológico real que afecta especialmente al norte, centro y sureste del país. Durante unos 40 días, el sol no tendrá piedad, y si no tomas precauciones, el calor puede ser más que molesto… puede ser peligroso.

¿Cómo proteger a los perritos durante la canícula 2025?

Los perritos no usan crocs. Sus patas van directo al asfalto, que en plena canícula puede alcanzar hasta 65 °C. No los saques a pasear entre las 10:00 horas y las 17:00 horas, mantenlos hidratados y nunca, NUNCA, los dejes en el coche. Un golpe de calor puede ser fatal en minutos. Tu peludo merece sombra, agua fresca y amor (mucho).

¿Cómo cuidar a los niños pequeños durante la canícula 2025?

Los niños sudan energía, pero también agua. Su piel fina y su entusiasmo los hacen más propensos a deshidratarse. Viste a tus hijos con ropa ligera, dales agua constantemente y protégelos del sol directo. Un pequeño deshidratado puede pasar de feliz a insoportable más rápido que tú a punto de pagar la luz con aire acondicionado prendido todo el día.

¿Cómo procurar a los adultos mayores durante la canícula 2025?

Con los adultos mayores, la canícula 2025 puede ser silenciosa pero letal. Muchos no sienten sed, así que hay que estar atentos. Agua constante, cero solazo y una buena sombra con ventilador son claves. Si ves que se marean o se confunden, actúa de inmediato.

Mueren 4 personas por golpe de calor; y algunos estados podrían alcanzar los 45 grados [VIDEO] El golpe de calor es una lesión grave por que puede provocar la muerte; en México se pronostican temperaturas de hasta 45° C en varios estados; aquí los detalles

El calor no perdona: Cuídate tú también

Tanto si eres team frío como si aún crees que el calor “no es para tanto”, recuerda: las olas de calor matan. Para tu kit de supervivencia durante los 40 días de la canícula 2025 te sugerimos:



Constante hidratación

Mantenerte en la sombra

Dieta rica en frutas y verduras

Vestir ropa holgada, ligera y de colores claros

Usar protector solar, gorra y lentes

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.