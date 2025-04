Multas en Puebla: La reacción de la SSP al uso de portaplacas en el estado

El uso de portaplacas en México es un tema que ha estado en debate en días recientes. En algunos lugares, como Ciudad de México, se intensificaron los operativos que derivan en multas y sanciones para los conductores que los utilicen. Al respecto, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla dio a conocer qué pasará en ese estado y qué es lo que dice el Reglamento de Tránsito.

Los portaplacas pueden pasar desapercibidos, ya que incluso hay concesionarias que entregan los autos con todo y este accesorio. La SSP de Puebla informó que el reglamento ya contempla sanciones para quienes cometan ciertas prácticas, como ocultar, modificar o borrar alguna parte de las placas que haga que estas no puedan ser reconocidas.

A pesar de que las regulaciones abordan la importancia de que las placas sean visibles, la medida no es reciente.

Uso de portaplacas en Puebla: Cuál es la multa o sanción

Si bien la medida no es nueva, el Reglamento de Tránsito contempla una multa de 278 pesos para quien oculte o modifique el número de las placas. No obstante, no refiere directamente al uso de portaplacas. La sanción en Puebla también implica que:



Se prohíbe cualquier accesorio o detalle que no deje que se lea la placa.

La multa por incumplir el Reglamento es de 278.80 pesos por día.

Se puede retener la licencia de conducir, tarjeta de circulación y otros documentos hasta que se cubra la sanción.

Multas por el uso de portaplacas en CDMX

En el caso de Ciudad de México, desde hace algunas semanas comenzaron los operativos con los que se multa a conductores que usen portaplacas . Para conocer si se tiene una multa de tránsito en CDMX, se debe ingresar a: www.finanzas.cdmx.gob.mx .

En esa página, los conductores con infracciones, tanto por el uso de portaplacas como por otras faltas, podrán ver el desglose, así como el monto expresado en Unidad de Medida Actualizada (UMA) y en pesos.

