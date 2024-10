Mujeres con Bienestar Edomex vs. Pensión Mujeres Bienestar: Requisitos y cuál es mejor pedir

Mujeres con Bienestar del Estado de México (Edomex) y la Pensión Mujeres Bienestar tienen nombres muy similares. El objetivo de ambos programas es mejorar la calidad de vida de las beneficiarias, pero ofrecen apoyos distintos y no se pueden solicitar simultáneamente. A continuación, se detallan los requisitos y alcances de cada uno.

Mujeres con Bienestar Edomex vs. Pensión Mujeres Bienestar: Requisitos y diferencias

Mujeres con Bienestar Edomex



Ámbito de aplicación: Programa estatal exclusivo para mujeres en el Estado de México.

Programa estatal exclusivo para mujeres en el Estado de México. Requisitos de edad: Dirigido a mujeres de 18 a 64 años que residan en los 125 municipios del Edomex.

Dirigido a mujeres de 18 a 64 años que residan en los 125 municipios del Edomex. Beneficio económico: Proporciona un apoyo de 2,500 pesos bimestrales.

Las solicitantes deben cumplir con los criterios de selección y presentar tanto copia como original de los siguientes documentos:

a) Acta de nacimiento: original y copia.

b) Identificación oficial vigente: credencial para votar; si no se tiene, se acepta una constancia domiciliaria expedida por la autoridad local con vigencia no mayor a 3 días.

c) Clave Única de Registro de Población (CURP).

d) Comprobante de domicilio: máximo 6 meses de antigüedad o constancia domiciliaria de la autoridad local con vigencia no mayor a 3 días.

e) Formato Único de Bienestar: FUB debidamente llenado.

Pensión Mujeres Bienestar



Ámbito de aplicación: Programa federal accesible para mujeres en cualquier estado del país.

Programa federal accesible para mujeres en cualquier estado del país. Requisitos de edad: Exclusivo para mujeres de 60 a 64 años.

Exclusivo para mujeres de 60 a 64 años. Beneficio económico: Ofrece un apoyo de 3,000 pesos bimestrales.

Ofrece un apoyo de 3,000 pesos bimestrales. Requisitos generales: Estos son los documentos que se deberán entregar para registrarse en este programa:

Identificación oficial vigente: puede ser credencial de elector, pasaporte, cédula profesional, credencial de INAPAM o carta de identidad. Acta de nacimiento : debe ser legible. CURP : impresión reciente. Comprobante de domicilio : no mayor a 6 meses (puede ser de teléfono, luz, gas, agua o predial). Teléfono de contacto: incluye celular y casa. Formato de Bienestar : debe ser llenado en el módulo correspondiente.

para registrarse en este programa:

La nueva pensión se pagará, al igual que otros Programas para el Bienestar, a través del Banco del Bienestar, y se entregarán las tarjetas correspondientes a partir de enero 2025.

Realiza tu registro a la Pensión para el Bienestar de las Mujeres Adultas Mayores. Visita la sede más cercana a tu domicilio con tu documentación:

🪪 Identificación oficial vigente

📄 Acta de nacimiento legible.

📃 CURP

🧾 Comprobante de domicilio

Consideraciones importantes de ambos programas sociales

No se puede estar registrada en ambos programas : Las beneficiarias deben elegir uno de los dos apoyos según su situación y requisitos específicos. Si optan por Mujeres con Bienestar, no podrán inscribirse en la Pensión para el Bienestar de Mujeres Adultas Mayores , y viceversa.

: Las beneficiarias deben elegir uno de los dos apoyos según su situación y requisitos específicos. Si optan por Mujeres con Bienestar, no podrán inscribirse en la , y viceversa. Accesibilidad: La Pensión Mujeres Bienestar es más inclusiva para beneficiarias de otras pensiones, permitiendo el acceso a mujeres de 60 a 64 años

Al evaluar estos programas, es esencial considerar las necesidades personales y la elegibilidad para maximizar el apoyo recibido.

