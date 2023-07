EUA aprueba la primera píldora anticonceptiva de venta libre

Este 13 de julio de 2023, la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés) aprobó la primera píldora anticonceptiva que podrá comprarse en las farmacias o distintos comercios del país sin receta médica con el objetivo de que las mujeres eviten embarazos no deseados.

Se trata de la tableta Opill (norgestrel), el primer anticonceptivo oral diario aprobado para su uso en los Estados Unidos, sin receta. El plazo para la disponibilidad y el precio, según la FDA, lo determina el fabricante, pero se podrá adquirir en farmacias, tiendas de conveniencia, supermercados y en línea.

La aprobación de hoy marca la primera vez que un anticonceptivo oral diario sin receta será una opción disponible para millones de personas en los Estados Unidos -dijo Patrizia Cavazzoni, M.D., directora del Centro de Evaluación e Investigación de Medicamentos de la FDA.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos

¿Cómo funciona la píldora anticonceptiva?

Señaló que la anticoncepción oral diaria es segura y se espera que sea más eficaz que los métodos anticonceptivos sin receta actualmente disponibles para prevenir embarazos que no se desean. Tenerla al alcance permitirá que las personas tengan un anticonceptivo oral sin la necesidad de que los atienda primero un médico o proveedor.

Opill debe consumirse a la misma hora todos los días, ya que esto permitirá que sea eficaz. El uso de medicamentos que interactúan con ella puede disminuir la eficacia y resultar en un embarazo no deseado.

Cabe mencionar que Opill no se debe usar como anticoncepción de emergencia y no previene el embarazo después de tener relaciones sexuales sin protección. Los anticonceptivos orales no protegen contra la transmisión del VIH , el SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual como la clamidia, el herpes genital, las verrugas genitales, la gonorrea, la hepatitis B y la sífilis.

Te puede interesar: Tratamiento contra el Alzheimer: FDA de EUA aprueba medicamento contra la enfermedad

El método anticonceptivo no debe ser utilizado por aquellas personas que tienen o alguna vez tuvieron cáncer de mama. Los consumidores que tienen cualquier otra forma de cáncer deben consultar a un médico antes de usar. Opill tampoco debe usarse junto con otro producto anticonceptivo hormonal, como otra tableta anticonceptiva oral, un anillo vaginal, un parche anticonceptivo, un implante anticonceptivo, una inyección anticonceptiva o un DIU (dispositivo intrauterino).

¿Cuáles son los efectos secundarios?

De acuerdo con la FDA, los efectos secundarios tras tomar la píldora son:

-Sangrado irregular

-Dolores de cabeza

-Mareos

-Náuseas

- Aumento del apetito

-Dolor abdominal



-Calambres o hinchazón

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos