Fernando Ponce de León, el flautista de Mägo de Oz, fallece a los 59 años

Fernando Ponce De León , destacado flautista y exmiembro de la banda española de folk metal, Mägo de Oz, falleció en las últimas horas a los 59 años. La noticia de su fallecimiento fue confirmada por amigos y allegados, quienes expresaron su dolor por la pérdida del talentoso músico.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

La razón del fallecimiento de Fernando Ponce de León

Su muerte fue habría sido causada por un fallo multiorgánico en el Hospital Jiménez Díaz en Madrid, tras ingresar de emergencia. A pesar de los esfuerzos médicos, no fue posible salvarlo, de acuerdo a medios españoles.

Fernando Ponce De León se unió a Mägo de Oz a finales de los años 90, en un momento clave para la banda. Su habilidad con la flauta y la gaita aportó un sonido único que definió álbumes emblemáticos como La Leyenda de la Mancha (1998), Finisterra (2000) y Gaia (2003). Su contribución fue esencial para que la banda se consolidara como un referente del folk metal español.

A lo largo de más de una década, Ponce De León no solo se destacó por su talento musical, sino también por su carisma y cercanía con los fans. Aunque dejó la banda en 2010, su legado sigue vivo en los seguidores que aún lo asocian con la magia que imprimía a cada una de sus interpretaciones.

La despedida de José Andrëa para Fernando Ponce de León

José Andrëa, ex vocalista de Mägo de Oz y amigo cercano de Ponce De León, fue uno de los primeros en despedirse públicamente del músico. En un emotivo mensaje en redes sociales, el artista expresó: “Se ha ido una de las mejores personas que me he encontrado en esta vida...”.

La relación entre ambos se mantuvo incluso después de dejar la banda, cuando el artista se unió al grupo de José Andrëa y Uroboros en 2015.

Su legado en la música española

El fallecimiento de Fernando Ponce De León ha generado una ola de reacciones en la comunidad musical. Artistas como Leo Jiménez y bandas como Lèpoka han compartido mensajes de dolor y condolencias.

Su legado perdurará a través de su música, la relevancia que consiguió en el rock metal dentro de España que, hasta la actualidad, sigue inspirando a generaciones de seguidores y músicos.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.