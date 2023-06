Migrantes escapan de una persecución nadando en el Río Bravo

Circula en redes sociales el video de una persecución entre una patrulla fronteriza y supuestos “polleros” en una camioneta, la cual termina a medio Río Bravo, por lo que los viajantes literalmente nadan hasta el otro lado y escapan de la autoridad.

Hermano cayó la ley.

¿Dónde ocurrió la persecución?

El video no trae información sobre cuando ocurrió pero por las fechas, se trata de un video reciente, la persona que lo graba está del otro lado del río.

Al inicio se observa como la camioneta baja por un camino de terracería justo abajo del puente internacional, a la altura de los pilotes por los que hemos visto tratar de cruzar a los migrantes.

¿Por qué huyen al Río Bravo?

Tras unos minutos de bajar por la terracería la camioneta de los presuntos “polleros” no duda en lanzarse al río, el cual aunque tiene agua, esta no parece ser muy profunda ya que este no se hunde, pero las cuatro personas que estaban dentro del vehículo comienzan a salir y literalmente comienzan a nadar al otro lado hasta ponerse a salvo, mientras que los agentes no hacen nada por perseguirlos una vez que entran al río.

Se cree que la gente en la camioneta son “polleros” dado que los migrantes literalmente estan a pie y estas personas tienen un transporte.

A ritmo de los Huracanes del Norte

El video que dura alrededor de un minuto, esta musicalizado con una canción de los Huracanes del Norte, titulada Hermano cayó la ley la cual es un corrido de alguien que debe escapar de los agentes de la DEA.

Crisis migratoria

Cabe mencionar que la crisis migratoria en la frontera común entre México y Estados Unidos sigue sin resolverse.

