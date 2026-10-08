Trump reclama el Nobel de la paz: Asegura “resolvió 8 conflcitos” y cuestiona al comité

A tan solo unas horas de que se anuncie al ganadores del Premio Nobel de la Paz 2026, Donald Trump volvió a defender públicamente su candidatura, además de que aseguró que merece recibir el galardón por su política exterior.

Durante una conversación con periodistas en la Oficina Oval, el presidente de Estados Unidos afirmo que ha contribuido a resolvers ocho conflcitos internacionales, además de conseguir la liberación de rehenes; el magnate republicano también sostuvo que sus acciones evitaron que Irán obtuviera un arma nuclear.

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“El Premio Nobel de la Paz se entregará el viernes. Bueno, la última vez se lo dieron a una joven, una persona fabulosa. Y dijo que no lo merecía, que yo lo merecía. Y me lo dio a mí. Y dije: ‘¡Guau, qué honor!’. Resolví ocho guerras. Se avecina otra. Recuperé a todos los rehenes. Hice cosas que nadie más ha hecho". — Donald Trump

Por otro lado, Trump reconoció que desconoce cuál será la decisión del Comité Noruego del Nobel, y dijo que la institución tiene una reputación de no premiar a personas como él.

“Así que no sé cuáles serán sus decisiones. Tienen fama de no dárselo a gente como yo, pero lo consiga o no, he hecho mucho más, y creo que sería una gran deshonra para ellos. Y no lo digo con desprecio”, agregó el Presidente de Estados Unidos.

¿Cuándo se anuncia el Nobel de la Paz 2026?

El ganador del Nobel de la Paz 2026 será anunciado este viernes 9 de octubre por el Comité Noruego del Nobel, encargado de seleccionar al laureado del premio. El proceso de nominación y evaluación permanece bajo estrictas reglas de confidencialidad.

¿Reamente Trump revolvió ocho conflictos?





Esta es quizás una de las partes más controvertidas de su argumento para ser galardonado con el Premio Nobel de la Paz. Donald Trump atribuye a su administración un papel decisivo en conflictos y negociaciones internacioneles, pero expertos señalan que algunas de sus disputas no pueden considerarse guerras terminadas y que en varios casos, la participación estadounidense es objeto de debate.

El mandatario estadounidese también comperó su posible reconocimiento con el Nobel concedido a Barack Obama en 2009, cuestionando aquella decisión: “Apuesto a que, si miras el Premio Nobel, Obama lo ganó sin haber hecho nada, y aún no sabe por qué lo recibió. Lo obtuvo al principio de su mandato, y no tenía ni idea de por qué”.

El ganador del Nobel de la Paz de este 2026 se conocerá este viernes y pondrá fin a una de las expectativas más comentadas alrededor del galardón; ¿será Trump finalmente el elegido por el Comité?

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