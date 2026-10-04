Trump crea la “Fuerza de la Superinteligencia” para coordinar el desarrollo de IA

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo 4 de octubre la creación de la Fuerza de la Superinteligencia (SIF, por sus siglas en inglés), un comité de coordinación para el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) en el país dentro de la Casa Blanca.

De acuerdo al mandatario estadunidense, se trata de un esfuerzo para enfrentar este proceso histórico que “muchos afirman que es superior a la Revolución Industrial y a Internet”.

“Tras el histórico acuerdo de la Casa Blanca sobre Superinteligencia, donde las empresas tecnológicas más importantes del mundo se reunieron y confirmaron sus responsabilidades con el pueblo estadounidense, me complace anunciar la creación de la Fuerza de Superinteligencia”, se pudo leer.

“I am announcing the formation of the Super Intelligence Force (SIF). The Super Intelligence Force is tasked with coordinating the effort of the Federal Government to ensure that America continues to lead the World in Super Intelligence, which many say is bigger than the… pic.twitter.com/7Xgk7DrQFE — The White House (@WhiteHouse) October 4, 2026

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Cuáles serán las funciones de la “Fuerza de la Superinteligencia”?

De acuerdo a Trump, la nueva oficina tendrá entre sus responsabilidades coordinar el esfuerzo del Gobierno Federal con:

Consumidores

Grupos de interés público

Organizaciones religiosas

Proveedores de infraestructura crítica

crítica Empresas de superinteligencia

Trump nombra a Jay Clayton como el zar de la IA

En el mismo mensaje, el presidente de los Estados Unidos nombró a Jay Clayton como el nuevo zar de la Superinteligencia, mientras sigue como el director de Inteligencia Nacional.

Asimismo, toda la oficina estará conformada por Adrew Fergurson, presidente de la Comisión Federal de Comercio; Emil Michael, subsecretario de Guerra para Investigación e Ingeniería y director de Tecnología; así como Scott Kupor, director de la Oficina de Administración de Personal.

Todos ellos le tendrán que rendir cuentas tanto a Donald Trump como la jefa de Gabinete, Susie Wiles.

Trump la cambia el nombre a la IA

El mensaje de Trump se dio unos días después de que anunció el cambio de nombre de la IA, pues desde el pasado mes de septiembre aseguró que “inteligencia artificial” era un término inexacto y poco elegante.

Es por eso que hizo una encuesta en sus redes sociales donde puso a consideración tres nombres: Superinteligencia (la que ganó), Inteligencia Extrema e Inteligencia Suprema.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.