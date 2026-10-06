Peste neumónica en Rusia: ¿Cómo se transmite entre personas y por qué Estados Unidos ya vigila el caso?

Estados Unidos mantiene bajo vigilancia un aparente caso de peste neumónica en Rusia, luego de la misteriosa muerte de una trabajadora de un instituto especializado en enfermedades infecciosas en la región de Iskutsk, Siberia.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) confirmaron que están al tanto de la situación y la monitorean de cerca; sin embergo, el caso de peste neumónica no ha sido confirmado de manera oficial por Rusia.

¿Cómo se transmite la peste neumónica entre personas?

La peste es causada por la becteria Yersinia pestis, y aunque normalmente se transmite mediante pulgas infectadas o contacto con animales infectados, la peste neumónica sí puede transmitirse de una persona a otra.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), ocurre principalmente cuando una persona enferma tose y expulsa gotículas respiratoriasm que contienen la bacteria, especialmente durante un contacto cercano. Cabe decir que no se considera una transmisión aérea prolongada como la del sarampión. Síntomas de la peste neumónica, esta enfermedad puede provocar:

Fiebre

Debilidad

Dificultad para respirar

Dolor en el pecho

Tos.

La peste neumónica requiere de tratamiento antibiótico inmediato. Por ahora no existe confirmación de un brote de pesste neumónica en Rusia. La vigilancia internacional continúa mientras se esclarece qué provocó la muerte de la investigadorta rusa.

Las autoridades sanitarias rusas han informado que la mujer murió por una neumonía de causa desconocida y aseguran que las pruebas realizadas hasta ahora no han encontrado microorganismos relacionados con su actividad laboral.

Estados Unidos comenzó además a intercambiar información con Rusia acerca del caso, mientras que la Organización Mundial de la Salud (OMS) solicitó información adicional a Moscú. ¿Qué tan importante será la información que proporciones las autoridades rusas para determinar si existe realmente un riesgo de propagación?

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