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Todo listo para que Colombia defina a su próximo presidente en la segunda vuelta electoral

La segunda vuelta electoral en Colombia se llevará a cabo el domingo 21 de junio para definir el rumbo político de la nación.

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Por: Adriana Juárez Miranda