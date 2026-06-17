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Colapsa Insurgentes Sur por manifestación de la CNTE
/Internacional/Video

“Recibimos un país destrozado”; Daniel Noboa habla sobre el daño de la izquierda en Ecuador

El presidente de Ecuador explicó los avances de su gobierno y su deseo de recuperar la relación diplomática con México.

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Por: Samuel Aguirre