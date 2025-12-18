Trump destaca logros en materia migratoria en EUA

Trump culpó a los migrantes del deterioro económico y social de EUA.

Responsabilizó a Joe Biden y a gobiernos anteriores de favorecer a indocumentados y criminales .

y a gobiernos anteriores de . Aseguró que su administración convirtió la frontera “en la más segura de la historia” , sin pruebas.

, sin pruebas. Afirmó, sin evidencias, que “cero migrantes” cruzaron la frontera sur en siete meses.

Prometió un auge económico pese a inflación alta y debilitamiento del mercado laboral.

