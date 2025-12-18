Trump destaca logros en materia migratoria en EUA
Trump culpó a migrantes y a Biden del deterioro nacional, presumió frontera “segura”; prometió auge pese a inflación y empleo débiles en EUA.
- Responsabilizó a Joe Biden y a gobiernos anteriores de favorecer a indocumentados y criminales.
- Aseguró que su administración convirtió la frontera “en la más segura de la historia”, sin pruebas.
- Afirmó, sin evidencias, que “cero migrantes” cruzaron la frontera sur en siete meses.
- Prometió un auge económico pese a inflación alta y debilitamiento del mercado laboral.
