adn
Balacera en la colonia Juárez deja personas lesionadas y cuatro detenidos; despliegan helicóptero Cóndor

Trump destaca logros en materia migratoria en EUA

Trump culpó a migrantes y a Biden del deterioro nacional, presumió frontera “segura”; prometió auge pese a inflación y empleo débiles en EUA.

Internacional

Por:  Ximena Ochoa

Trump culpó a los migrantes del deterioro económico y social de EUA.

  • Responsabilizó a Joe Biden y a gobiernos anteriores de favorecer a indocumentados y criminales.
  • Aseguró que su administración convirtió la frontera “en la más segura de la historia”, sin pruebas.
  • Afirmó, sin evidencias, que “cero migrantes” cruzaron la frontera sur en siete meses.
  • Prometió un auge económico pese a inflación alta y debilitamiento del mercado laboral.

Estados Unidos Donald Trump Migrantes