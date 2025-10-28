inklusion.png Sitio accesible
ADN 40
TV En Vivo
adn_header_824x291_01.png
Internacional
Nota

Avión con turistas se estrella en Kenia; reportan varios muertos

Según las autoridades, el accidente ocurrió en una zona montañosa y boscosa a 40 kilómetros de la pista de aterrizaje de Diani.

Avión se estrella en Kenia
Reuters
Actualizado el 28 octubre 2025 07:49hrs 1 minutos de lectura.
Compartir:
Escrito por: Itandehui Cervantes

Durante la madrugada de este martes 28 de octubre de 2025 un avión pequeño se estrelló en la región costera de Kwale en Kenia; se dirigía a la Reserva Nacional de Masái Mara. Las autoridades reportan varios muertos.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Avión se estrella en Kenia; reportan muertos

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió en una zona montañosa y boscosa a unos 40 kilómetros de la pista de aterrizaje de Diani.

De acuerdo con Rueters, la aerolínea Mombasa Air Safari informó que el avión transportaba 10 pasajeros, 8 húngaros y dos alemanes, el capitán era keniano, además indicó que no habría sobrevivientes.

El avión se estrelló minutos después del despegue y estalló en llamas por lo que las autoridades ya se encuentran realizando las investigaciones necesarias para determinar la causa del trágico accidente.

Cabe recordar que en agosto pasado, seis personas murieron luego de que una avioneta perteneciente a una organización médica benéfica se estrellara en la capital de Kenia , Nairobi. El avión había despegado del aeropuerto Wilson y se dirigía a Hargeisa en Somalia. El accidente provocó la muerte de cuatro personas incluidos médicos, enfermeras y el piloto, además dos personas perdieron la vida en tierra.

El accidente del avión de Delta en Toronto ya tiene su audio filtrado
También te puede interesar:

El audio de la torre de control al momento del accidente del avión Delta en Toronto

Se dio a conocer el audio de la torre de control durante el accidente del avión de Delta en Toronto, que revela el momento en que la aeronave se incendió.

Internacional
Ver nota

¿Qué hay en la Reserva Nacional de Masái Mara?

Masái Mara es un lugar que visitan muchos turistas pues ofrece paisajes salvajes, gente cálida y una gran variedad de especies de animales, es muy famoso por albergar la Gran Migración pues recibe 1.5 millones de ñus en sus extensas sabanas en los meses de julio a octubre. En el lugar se pueden realizar diferentes actividades como un viaje en globo aerostático para ver el amanecer o un viaje safari en 4x4.

Accidente de avión en la India deja cientos de muertos y decenas de heridos

[VIDEO] Un Boeing 787-8 Dreamliner de Air India, que operaba el vuelo AI171 de Ahmedabad a Londres, se estrelló este 12 de junio de 2025, minutos después de despegar.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Accidentes aéreos
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!

Autor / Redactor

Itandehui Cervantes

itandehui.cervantes@tvazteca.com.mx