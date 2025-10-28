Avión con turistas se estrella en Kenia; reportan varios muertos

Durante la madrugada de este martes 28 de octubre de 2025 un avión pequeño se estrelló en la región costera de Kwale en Kenia; se dirigía a la Reserva Nacional de Masái Mara. Las autoridades reportan varios muertos.

Avión se estrella en Kenia; reportan muertos

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió en una zona montañosa y boscosa a unos 40 kilómetros de la pista de aterrizaje de Diani.

De acuerdo con Rueters, la aerolínea Mombasa Air Safari informó que el avión transportaba 10 pasajeros, 8 húngaros y dos alemanes, el capitán era keniano, además indicó que no habría sobrevivientes.

El avión se estrelló minutos después del despegue y estalló en llamas por lo que las autoridades ya se encuentran realizando las investigaciones necesarias para determinar la causa del trágico accidente.

Cabe recordar que en agosto pasado, seis personas murieron luego de que una avioneta perteneciente a una organización médica benéfica se estrellara en la capital de Kenia , Nairobi. El avión había despegado del aeropuerto Wilson y se dirigía a Hargeisa en Somalia. El accidente provocó la muerte de cuatro personas incluidos médicos, enfermeras y el piloto, además dos personas perdieron la vida en tierra.

¿Qué hay en la Reserva Nacional de Masái Mara?

Masái Mara es un lugar que visitan muchos turistas pues ofrece paisajes salvajes, gente cálida y una gran variedad de especies de animales, es muy famoso por albergar la Gran Migración pues recibe 1.5 millones de ñus en sus extensas sabanas en los meses de julio a octubre. En el lugar se pueden realizar diferentes actividades como un viaje en globo aerostático para ver el amanecer o un viaje safari en 4x4.

