Maduro rechaza “grotesca” amenaza de EUA a Venezuela

Venezuela rechazó el bloqueo a petroleros sancionados anunciado por Donald Trump.

Caracas calificó la medida como una “amenaza grotesca” y violatoria del derecho internacional.

y violatoria del derecho internacional. El gobierno acusó a Trump de asumir que las riquezas venezolanas le pertenecen a EUA .

. Trump ordenó un “bloqueo total” y acusó al gobierno de Maduro de financiar delitos con petróleo.

y acusó al gobierno de Maduro de financiar delitos con petróleo. Washington enmarca las acciones como lucha antidrogas, pero también para presionar a Maduro.

