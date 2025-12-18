Maduro rechaza “grotesca” amenaza de EUA a Venezuela
Venezuela condenó el bloqueo petrolero ordenado: lo tachó de ilegal y acusó a EUA de amenazas y de querer apropiarse de sus riquezas.
Venezuela rechazó el bloqueo a petroleros sancionados anunciado por Donald Trump.
- Caracas calificó la medida como una “amenaza grotesca” y violatoria del derecho internacional.
- El gobierno acusó a Trump de asumir que las riquezas venezolanas le pertenecen a EUA.
- Trump ordenó un “bloqueo total” y acusó al gobierno de Maduro de financiar delitos con petróleo.
- Washington enmarca las acciones como lucha antidrogas, pero también para presionar a Maduro.
