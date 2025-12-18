inklusion.png Sitio accesible
Balacera en la colonia Juárez deja personas lesionadas y cuatro detenidos; despliegan helicóptero Cóndor

Maduro rechaza “grotesca” amenaza de EUA a Venezuela

Venezuela condenó el bloqueo petrolero ordenado: lo tachó de ilegal y acusó a EUA de amenazas y de querer apropiarse de sus riquezas.

Internacional

Por:  Ximena Ochoa

Venezuela rechazó el bloqueo a petroleros sancionados anunciado por Donald Trump.

  • Caracas calificó la medida como una “amenaza grotesca” y violatoria del derecho internacional.
  • El gobierno acusó a Trump de asumir que las riquezas venezolanas le pertenecen a EUA.
  • Trump ordenó un “bloqueo total” y acusó al gobierno de Maduro de financiar delitos con petróleo.
  • Washington enmarca las acciones como lucha antidrogas, pero también para presionar a Maduro.

