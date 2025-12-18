Bielorrusia podría dar asilo a Nicolás Maduro

El presidente Lukashenko afirmó que Bielorrusia recibiría a Nicolás Maduro si decide abandonar Venezuela.

Negó que exista un acuerdo para su exilio y dijo que el tema nunca se ha tratado formalmente.

y dijo que el tema nunca se ha tratado formalmente. Defendió a Maduro y rechazó acusaciones de Donald Trump sobre vínculos con el narcotráfico.

sobre vínculos con el narcotráfico. Criticó el “acoso” de Estados Unidos contra Venezuela y pidió buscar soluciones pacíficas.

y pidió buscar soluciones pacíficas. Advirtió que un ataque a Venezuela podría unir al pueblo en torno a Maduro y causar un “segundo Vietnam”.

