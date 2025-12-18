Bielorrusia podría dar asilo a Nicolás Maduro
Lukashenko dijo que Bielorrusia acogería a Maduro si sale de Venezuela, negó pacto de exilio y rechazó acusaciones de Trump sobre narcotráfico.
El presidente Lukashenko afirmó que Bielorrusia recibiría a Nicolás Maduro si decide abandonar Venezuela.
- Negó que exista un acuerdo para su exilio y dijo que el tema nunca se ha tratado formalmente.
- Defendió a Maduro y rechazó acusaciones de Donald Trump sobre vínculos con el narcotráfico.
- Criticó el “acoso” de Estados Unidos contra Venezuela y pidió buscar soluciones pacíficas.
- Advirtió que un ataque a Venezuela podría unir al pueblo en torno a Maduro y causar un “segundo Vietnam”.
