Bielorrusia podría dar asilo a Nicolás Maduro

Lukashenko dijo que Bielorrusia acogería a Maduro si sale de Venezuela, negó pacto de exilio y rechazó acusaciones de Trump sobre narcotráfico.

Internacional

Por:  Ximena Ochoa

El presidente Lukashenko afirmó que Bielorrusia recibiría a Nicolás Maduro si decide abandonar Venezuela.

  • Negó que exista un acuerdo para su exilio y dijo que el tema nunca se ha tratado formalmente.
  • Defendió a Maduro y rechazó acusaciones de Donald Trump sobre vínculos con el narcotráfico.
  • Criticó el “acoso” de Estados Unidos contra Venezuela y pidió buscar soluciones pacíficas.
  • Advirtió que un ataque a Venezuela podría unir al pueblo en torno a Maduro y causar un “segundo Vietnam”.

Estados Unidos Donald Trump