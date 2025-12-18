Arrestan a exasesora de García Luna
La FGR detuvo a María ‘N’, excolaboradora de García Luna, acusada de lavado y delincuencia organizada por presunto desvío de recursos públicos.
La FGR confirmó la detención de María ‘N’, excolaboradora de Genaro García Luna.
Suscríbete a
nuestro canal de Telegram
y lleva la información en tus manos.
- Está acusada de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
- Habría usado empresas para desviar fondos públicos y lavar dinero, según la FEMDO.
- Fue detenida en la alcaldía Benito Juárez y trasladada a un penal en Morelos.
- Investigaciones la vinculan con desvíos millonarios durante la gestión de García Luna.
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.