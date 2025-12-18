Arrestan a exasesora de García Luna

La FGR confirmó la detención de María ‘N’, excolaboradora de Genaro García Luna.

Está acusada de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

y delincuencia organizada. Habría usado empresas para desviar fondos públicos y lavar dinero, según la FEMDO.

y lavar dinero, según la FEMDO. Fue detenida en la alcaldía Benito Juárez y trasladada a un penal en Morelos.

y trasladada a un penal en Morelos. Investigaciones la vinculan con desvíos millonarios durante la gestión de García Luna.

