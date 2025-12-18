inklusion.png Sitio accesible
Arrestan a exasesora de García Luna

La FGR detuvo a María ‘N’, excolaboradora de García Luna, acusada de lavado y delincuencia organizada por presunto desvío de recursos públicos.

Internacional

Por:  Ximena Ochoa

La FGR confirmó la detención de María ‘N’, excolaboradora de Genaro García Luna.

  • Está acusada de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
  • Habría usado empresas para desviar fondos públicos y lavar dinero, según la FEMDO.
  • Fue detenida en la alcaldía Benito Juárez y trasladada a un penal en Morelos.
  • Investigaciones la vinculan con desvíos millonarios durante la gestión de García Luna.

Política