Muere Miguel Uribe, precandidato presidencial de Colombia, dos meses después del atentado

El precandidato presidencial de Colombia, Miguel Uribe , murió la madrugada de este lunes 11 de agosto, dos meses después de que fuera víctima de un atentado durante un mitin político en un barrio de Bogotá.

La noticia fue dada a conocer por su esposa María Claudia Tarazona y la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde se encontraba hospitalizado el senador tras ser baleado el pasado 7 de junio.

¿Qué dijeron los médicos sobre la muerte de Miguel Uribe?

A través de un comunicado, La Fundación Santa Fe de Bogotá señaló que el senador Miguel Uribe Turbay falleció a la 1:56 de la madrugada de este lunes, a pesar del trabajo incansable del equipo a cargo del cuidado de su salud en todas las áreas de la institución.

El equipo a cargo del cuidado del señor Uribe Turbay en todas las áreas de la institución trabajó incansablemente durante estos más de dos meses desde su ingreso gravemente herido. A pesar de todos los esfuerzos es un triste desenlace por lo cual nos solidarizamos con toda la familia en estos momentos.

Este fue el emotivo mensaje de despedida de María Claudia

María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe , le dedicó un emotivo mensaje de despedida a través de su cuenta de su cuenta de Instagram en donde le asegura que puede descansar en paz, pues ella se encargará de cuidar a sus hijos y cuando cumpla su misión en la tierra ella se encontrará con él.

Siempre serás el amor de mi vida. Gracias por una vida llena de amor, gracias por ser un papá para las niñas, el mejor papá para Alejandro. Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti. Nuestro amor trasciende este plano físico. Espérame, que cuando cumpla mi promesa con nuestros hijos, iré a buscarte y tendremos nuestra segunda oportunidad. Descansa en paz amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos.

