Israel asesina al periodista palestino Anas al Sharif en ataque directo en Gaza

El periodista de Al Jazeera, Anas al Sharif, fue asesinado junto con tres colegas en un ataque directo por parte del Ejéricto de Israel; se encontraban en una tienda de campaña a las afueras del hospital al-Shifa, en la ciudad de Gaza.

De acuerdo con Las Fuerzas de Defensa de Israel, el periodista Anas al Sharif era un terrorista de Hamás que se hacía pasar por un reportero con la cadena de Al Jazeera. De hecho, lo identifican como el jefe de una célula terrorista que dirigía ataques avanzados con cohetes contra civiles israelíes y tropas de la FDI.

Periodistas de Al Jazeera mueren en taque directo de Israel

De acuerdo con la cadena de Al Jazeera, al Sharif sí era un periodista que provenía del norte de Gaza y que cumplía con su labor de informar. Por otro lado, los otros corresponsales que fallecieron en el ataque fueron Mohammed Qreiqeh, así como dos operadores de cámaras, Ibrahim Zaher y Mohammed Noufal.

Asimismo, la cadena de Al Jazeera recordó que recientemente denunció al ejército israelí por una “campaña de incitación” contra sus periodistas en la Franja de Gaza, acusándolos de ser miembros de Hamás, como un esfuerzo por desacreditar los informes que han publicado sobre los abusos israelíes durante el conflicto.

De hecho, la cadena señala que Israel ha matado a más de 200 periodistas y trabajadores de los medios de comunicación desde que comenzó el bombardeo. También reiteraron que al Sharif era “blanco de una campaña de desprestigio militar israelí".

Israel asegura que el periodista sí era miembro de Hamás

Por su parte, luego de informar sobre el ataque, Israel detalló que “una credencial de prensa no es escudo para el terrorismo”, señalando que tienen pruebas en registros de entrenamiento terrorista y nóminas salariales que confirmarían que dicho periodista era un miembro de Hamás infiltrado en Al Jazeera.

