OFICIAL: EUA impone nuevos requisitos para aprobar la Visa Americana a partir de septiembre

La Embajada de EUA en México dio a conocer que menores y adultos mayores deberán acudir a entrevista para tramitar la visa; solo algunas renovaciones seguirán exentas.

Escrito por: Ximena Ochoa

A partir del próximo martes 2 de septiembre, el Departamento de Estado de Estados Unidos implementará cambios importantes en las reglas para obtener una visa no inmigrante sin necesidad de entrevista, lo que afectará directamente a miles de solicitantes mexicanos.

¿Quiénes seguirán exentos de entrevista?

De acuerdo con la Embajada de Estados Unidos en México , sólo dos grupos mantendrán la posibilidad de renovar o solicitar su visa sin entrevista presencial:

  • Solicitantes de visas diplomáticas u oficiales, bajo categorías como A-1, A-2, C-3 (con ciertas excepciones), G-1, G-2, G-3, G-4 y NATO-1 a NATO-6.
  • Renovaciones de visas de turista (B1/B2) con vigencia de diez años, siempre que el solicitante tenga 18 años o más al momento de la emisión de la visa anterior y que la renovación se solicite dentro de los 12 meses posteriores a su vencimiento.

La medida busca priorizar la revisión presencial en la mayoría de los casos, aunque los oficiales consulares seguirán teniendo la facultad de solicitar una entrevista incluso si el solicitante cumple con estos criterios.

¿Por qué los menores y adultos mayores ya no están exentos de entrevista al tramitar la visa en EUA?

Uno de los ajustes más relevantes es que, a partir de septiembre, los menores de 14 años y los adultos mayores de 79 años deberán presentarse en persona para una entrevista con un oficial consular, algo que hasta ahora no era obligatorio.

Este cambio pone fin a una de las facilidades más utilizadas por las familias mexicanas, que podían tramitar visas para niños pequeños sin acudir físicamente al consulado.

Nuevos requisitos para el tramite visa

¿Este cambio cómo impacta para los solicitantes mexicanos?

La nueva disposición podría generar mayores tiempos de espera para agendar citas en los consulados y la embajada, especialmente en ciudades con alta demanda como Ciudad de México (CDMX), Guadalajara y Monterrey.

Expertos en trámites migratorios recomiendan iniciar el proceso con anticipación, revisar la documentación vigente y verificar si se califica para la exención antes de pagar derechos o agendar citas.

Requisitos para tramitar la visa

Si quieres viajar con niños o adultos mayores a EUA, estos son los requisitos:

  • Hacer la solicitud en tu país
  • No tener un antecedente de visa negada
  • No tener antecedentes penales

Se quitó una medida implementada en 2020

Durante la pandemia de COVID-19, el gobierno estadounidense flexibilizó las reglas para reducir el flujo de personas en consulados, lo que permitió que más solicitantes renovaran visas sin entrevista. Ahora, con la reactivación total de servicios, las autoridades buscan reforzar la seguridad y verificar más casos de manera presencial.

Para más información oficial y actualizada, los solicitantes pueden consultar la página de la Embajada de Estados Unidos en México .

Ximena Ochoa

ximena.ochoa@tvazteca.com.mx

