Constellation Brands impulsa a 1,500 estudiantes con su programa El Valor de Educar

La iniciativa ya suma más de 7,000 jóvenes beneficiados en cinco generaciones

1 minutos de lectura.
Escrito por: Redacción adn40

Constellation Brands continúa apostando por la formación de jóvenes mexicanos a través de su programa El Valor de Educar, que en su edición 2024 apoyará a 1,500 estudiantes de Sonora, Veracruz y Coahuila para potenciar su desarrollo académico, personal y profesional.

Con esta nueva generación, la iniciativa alcanza los 7,000 jóvenes beneficiados en cinco años, gracias a una inversión acumulada de 161.5 millones de pesos, enfocada en impulsar el talento con propósito en comunidades que enfrentan distintos retos sociales y económicos.

Constellation Brands impulsa a más de 7 mil jóvenes

Formación integral con impacto social

Los estudiantes seleccionados —prioritariamente jóvenes de grupos indígenas, personas con discapacidad, madres o padres solteros, o principales sostenes de familia— participarán en un proceso formativo que va más allá del aula e incluye:

  • Sesiones de mentoría
  • Formación en desarrollo personal y liderazgo comunitario
  • Orientación vocacional, a través del taller Trazando tu Propósito
  • Apoyo económico para cuotas escolares
  • Manutención durante el periodo académico
  • Participación en el Rally por la Excelencia Personal
  • Contenidos formativos para la inserción laboral
  • Proyectos de innovación en entornos relacionados con la empresa y la comunidad
  • Integración a una Comunidad de Egresados con acceso a bolsa de trabajo

La selección fue realizada por representantes de Constellation Brands, en conjunto con docentes y directivos de 32 instituciones educativas aliadas en los tres estados.

Constellation Brands apoya a jóvenes de Sonora, Veracruz y Coahuila

Educación con propósito

Durante las ceremonias de entrega de reconocimientos, Nina Mayagoitia, vicepresidenta de Comunicación y Responsabilidad Social de Constellation Brands, destacó que “hoy impulsamos la historia de nuevos 1,500 agentes de transformación, quienes a través de más y mejores oportunidades y su compromiso contribuirán al bienestar de su comunidad”.

Con esta iniciativa, la empresa consolida su compromiso con la construcción de comunidades más preparadas y equitativas, generando oportunidades reales para el desarrollo de jóvenes líderes con visión de futuro.

Más información en: elvalordeeducar.cbrands.mx

