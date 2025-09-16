Constellation Brands impulsa a 1,500 estudiantes con su programa El Valor de Educar

Constellation Brands continúa apostando por la formación de jóvenes mexicanos a través de su programa El Valor de Educar, que en su edición 2024 apoyará a 1,500 estudiantes de Sonora, Veracruz y Coahuila para potenciar su desarrollo académico, personal y profesional.

Con esta nueva generación, la iniciativa alcanza los 7,000 jóvenes beneficiados en cinco años, gracias a una inversión acumulada de 161.5 millones de pesos, enfocada en impulsar el talento con propósito en comunidades que enfrentan distintos retos sociales y económicos.

Formación integral con impacto social

Los estudiantes seleccionados —prioritariamente jóvenes de grupos indígenas, personas con discapacidad, madres o padres solteros, o principales sostenes de familia— participarán en un proceso formativo que va más allá del aula e incluye:



Sesiones de mentoría

Formación en desarrollo personal y liderazgo comunitario

Orientación vocacional , a través del taller Trazando tu Propósito

, a través del taller Trazando tu Propósito Apoyo económico para cuotas escolares

Manutención durante el periodo académico

Participación en el Rally por la Excelencia Personal

por la Excelencia Personal Contenidos formativos para la inserción laboral

Proyectos de innovación en entornos relacionados con la empresa y la comunidad

en entornos relacionados con la empresa y la comunidad Integración a una Comunidad de Egresados con acceso a bolsa de trabajo

La selección fue realizada por representantes de Constellation Brands, en conjunto con docentes y directivos de 32 instituciones educativas aliadas en los tres estados.

Educación con propósito

Durante las ceremonias de entrega de reconocimientos, Nina Mayagoitia, vicepresidenta de Comunicación y Responsabilidad Social de Constellation Brands, destacó que “hoy impulsamos la historia de nuevos 1,500 agentes de transformación, quienes a través de más y mejores oportunidades y su compromiso contribuirán al bienestar de su comunidad”.

Con esta iniciativa, la empresa consolida su compromiso con la construcción de comunidades más preparadas y equitativas, generando oportunidades reales para el desarrollo de jóvenes líderes con visión de futuro.

