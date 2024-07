Advierten de no responder llamadas con prefijo +63: Esta es la razón

En la era digital, es crucial estar alerta ante las llamadas entrantes de números desconocidos . Expertos en seguridad advierten sobre el riesgo asociado con las llamadas que utilizan el prefijo +63, perteneciente a Filipinas. Estas llamadas podrían estar vinculadas con intentos de estafa, extorsión o spam telefónico.

Este tipo de prácticas han aumentado, particularmente a través de aplicaciones de mensajería como WhatsApp, donde los usuarios son blanco de engaños y fraudes. Aunque algunos dispositivos automáticamente identifican y señalan esto, otros pueden no hacerlo, dejando a los usuarios vulnerables.

Por qué no deberías responder a las llamadas con prefijo +63

Según información proporcionada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), el prefijo +63 es exclusivo de Filipinas, lo que indica que las llamadas provenientes de este número provienen de dicho país o están vinculadas con él de alguna manera.

Recuerda que el prefijo son los dos números anteriores al número del que te están marcando, los cuales aparecen después del signo de + e indican el país o zona de donde proviene la llamada. Este tipo de spam puede originarse por varias razones:



Fraude telefónico: Algunas personas o entidades pueden hacer llamadas de spam para intentar estafar a los receptores. Esto puede incluir estafas financieras, de identidad o de servicios falsos. Centros de llamadas: Existen centros de llamadas que realizan campañas masivas de telemarketing no deseado desde diferentes países, incluyendo Filipinas, debido a costos operativos más bajos y regulaciones laxas. Robocalls: Los robocalls son llamadas automatizadas que pueden ser utilizadas para distribuir mensajes publicitarios no solicitados o incluso para engañar a las personas para que proporcionen información personal. Llamadas aleatorias: A veces, los spammers simplemente eligen números al azar con diferentes prefijos internacionales para realizar sus llamadas.

Para protegerte, es recomendable no contestar a estos números desconocidos o internacionales si no estás esperando una llamada específica. Además, puedes utilizar aplicaciones o servicios que bloqueen llamadas no deseadas basadas en listas negras de números conocidos por actividades de spam.

Cómo protegerse de los fraudes en llamadas: Pasos prácticos

Para protegerse, se recomienda seguir estos pasos sencillos para bloquear llamadas no deseadas en aplicaciones como WhatsApp :



Abre WhatsApp y accede a la lista de “Llamadas recientes”. Identifica el número sospechoso. Presiona el perfil del contacto. Desliza hacia abajo y selecciona “Bloquear”. Opcionalmente, puedes “Reportar” el número como peligroso antes de bloquearlo, para alertar a la aplicación.

Mantenerse informado sobre los prefijos internacionales y practicar la precaución al responder llamadas de números desconocidos son medidas clave para proteger tu seguridad y privacidad en línea.

