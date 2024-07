WhatsApp Plus Negro V17.20.2: Cómo descargar gratis el APK en julio 2024 y sus riesgos

WhatsApp Plus Negro es una de las versiones modificadas más populares de la aplicación de mensajería más utilizada. Con la versión V17.20.2 recién lanzada en julio de 2024, muchos usuarios se sienten atraídos por las funcionalidades adicionales y la personalización que ofrece. Sin embargo, la descarga y el uso de esta versión conlleva ciertos riesgos. Aquí te contamos cómo descargar el APK de forma gratuita y los peligros que debes tener en cuenta.

¿Cuáles son las funciones de WhatsApp Plus Negro V17.20.2?

Se trata de una versión modificada de la original de WhatsApp que fue creada en 2012 por el programador español Rafalense, con el objetivo de disfrutar de una mayor personalización sobre el programa.

Al igual que la reconocida plataforma, permite chatear, enviar fotos, emojis, videos, documentos y archivos, junto a otras funcionalidades diferentes, como cambiar el color de los chats y de la interfaz, según información de sitios especializados en tecnología.

Además, WhatsApp Plus Negro V17.20.2 tiene como opción evitar que los mensajes borrados por otros desaparezcan, configurar la visibilidad del doble tilde azul y del audio escuchado, enviar archivos más grandes y publicar estados más extensos. Todos los meses recibe actualizaciones que amplían sus funciones y utilidades.

Para aplicar la versión de color negro de WhatsApp Plus se debe descargar una aplicación extra llamada Nova Launcher. Además, esta app es compatible únicamente con dispositivos Android y puedes descargarla desde la tienda Google Play Store.

Cómo descargar WhatsApp Plus Negro V17.20.2

Hacer una copia de seguridad de tu WhatsApp original. Desinstalar la aplicación oficial. Revisar y elimina cualquier carpeta residual en el almacenamiento interno. En tu dispositivo móvil, activa la opción “Fuentes desconocidas” que se encuentra en el menú Ajustes>Aplicaciones. Descarga el APK pulsando el botón verde ‘Descargar’ que está en la parte superior de esta página. Una vez completada la descarga, abre el archivo desde la notificación de Android y presiona sobre el botón ‘Instalar’ que está abajo a la derecha. Después de que la instalación termine, haz clic en ‘Abrir’. La aplicación te solicitará permisos para acceder al dispositivo y a tus contactos, deberás aceptar para continuar. Ingresa tu número de teléfono móvil y confírmalo con el código que recibirás por SMS. A partir de este momento, podrás empezar a utilizar la aplicación.

¿Cuáles son los riesgos de descargar WhatsApp Plus Negro?

Desde Meta advirtieron que este tipo de alternativas plantean riesgos de seguridad: no cuenta con cifrado extremo, por lo que los protocolos de encriptación se detienen. Asimismo, la app oficial podría detectar cuando se descarga Plus y puede bloquear la aplicación y podrías perder tu número. No obstante, pese a los riesgos, muchas personas aún la prefieren a la original.

Antes de decidirte a descargar WhatsApp Plus Negro V17.20.2, es importante que evalúes los riesgos y consideres si vale la pena comprometer tu seguridad y privacidad por funciones adicionales. Si decides seguir adelante, asegúrate de descargar el APK desde una fuente confiable y toma las precauciones necesarias para proteger tu información personal.

