¿Por qué no se come carne en Jueves Santo y Viernes Santo?

La Semana Santa es una época del año de suma importancia para el cristianismo, ya que se conmemora la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo; los días más importantes de estas fechas van del Jueves Santo al Domingo de Resurrección y hay algunos preceptos que desde el punto de vista religioso deben cumplirse; muchos se preguntan ¿por qué no se come carne en estas fechas? Te contamos.

De acuerdo con ACI Prensa , el Jueves Santo es una una invitación para profundizar concretamente en el misterio de la Pasión de Cristo, ya que quien desee seguirle tiene que sentarse a su mesa y ser espectador de todo lo que aconteció “en la noche en que iban a entregarlo”.

¿Qué días no se puede comer carne?

El Miércoles de Ceniza marca el inicio de la Cuaresma, es decir, un periodo de 40 días de ayuno en el que empieza históricamente la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús de Nazaret. Desde este día y hasta el Domingo de Resurrección no se puede comer carne.

Este 2022, el Miércoles de Ceniza inició el pasado 2 de marzo, mientras que la Semana Santa comenzó el domingo 10 de abril (Domingo de Ramos) y terminará el próximo domingo 17 de abril, (Domingo de Resurrección), por lo que durante este periodo no se puede comer carne.

Algunas personas respetan en su totalidad la Cuaresma, otras optan por no comer carne solo el Miércoles de Ceniza, el primer Viernes de Cuaresma y el Viernes Santo y hay quienes no la siguen; la abstinencia de la carne roja es voluntaria, depende de las creencias y la religión de cada persona.

¿Por qué no se puede comer carne?

La Iglesia Católica argumenta que la carne roja representa el cuerpo de Jesucristo crucificado, también se explica que los 40 días en que Jesucristo vivió en el desierto, se le consideraba a la carne como un producto inalcanzable y de lujo, por lo que no comer carne actualmente sería una muestra de solidaridad a Jesucristo.





Además, muchas personas creen que esta idea de no comer carne no debería aplicarse de forma literal, sino que se refiere a respetar al prójimo y no realizar críticas a las demás personas; utilizar estas fechas para reflexionar.

En esta semana acojamos la certeza de que Dios puede perdonar todo pecado, toda distancia, la certeza de que con Cristo siempre hay un lugar para cada uno; de que con Jesús nunca es el fin, nunca es demasiado tarde. Con Dios siempre se puede volver a vivir.

¿Por qué se debe comer pescado durante la Semana Santa?

Uno de los alimentos más solicitados en Semana Santa es el pescado, familias cristianas cocinan una variedad de platillos sólo con este tipo de carne para evitar aquellas derivadas del cerdo y res, pero ¿por qué se debe comer pescado durante estos días?

Consumir pescado durante la Cuaresma es parte de suplir la carne roja durante el período de abstinencia que los católicos y cristianos realizan para conmemorar la muerte de Jesucristo, quien murió en la cruz.

