Estas son las nueve frases que usan las personas emocionalmente más fuertes, según una experta de Harvard

Las personas emocionalmente fuertes son reconocidas por su capacidad para manejar desafíos con resiliencia, una cualidad cada vez más valorada en un mundo donde la salud mental ha cobrado gran relevancia. Los desafíos emocionales, desde pérdidas personales hasta el estrés cotidiano, son tan comunes como los físicos.

Una experta de la Universidad de Harvard ha revelado las frases más frecuentes entre aquellos que practican la resiliencia, que demuestran su habilidad para superar adversidades.

Principales frases de las personas emocionalmente fuertes

Alguien fuerte mentalmente no se caracteriza por reprimir emociones, sino por saber manejarlas de una forma constructiva. Asimismo, estos individuos son resilientes ante la adversidad y manejan la calma en momentos de mucha presión para tomar decisiones sabias.

En este sentido, la Dra. Cortney Warren, psicóloga de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard y autora del libro ‘Letting Go of Your Ex’ (Dejar ir a tu ex, en español), remarcó que, para ser fuerte mentalmente, se necesita esfuerzo y práctica y dio a conocer las nueve frases que más repiten estas personas, según información del sitio web CNBC:



“Puedo superar esto”

Esta frase refleja una mentalidad de perseverancia, enfocada en la creencia de que se puede superar cualquier obstáculo. “No voy a permitir que me conviertan en una víctima”

Denota un rechazo a la victimización y una actitud proactiva ante las dificultades. “La vida es dura”

Reconoce la realidad de las dificultades, aceptando que los retos son parte de la vida. “Esto también pasará"

Transmite la idea de que las situaciones difíciles son temporales y se superarán con el tiempo. "¿Qué puedo aprender de esto?”

Enfatiza la búsqueda de aprendizaje y crecimiento personal a partir de las experiencias difíciles. “Necesito algo de tiempo”

Reconoce la importancia de tomarse un tiempo para procesar y manejar las emociones de manera adecuada. “Todavía tengo cosas por las que estar agradecido”

Destaca la gratitud y la capacidad de enfocar la atención en aspectos positivos incluso en tiempos difíciles. “Es lo que es”

Refleja una aceptación radical de la realidad, sin tratar de cambiar lo que no se puede controlar. “Voy a dejar esto ir”

Representa la capacidad de soltar el resentimiento y seguir adelante, liberando el peso emocional del pasado.

Resiliencia y aceptación: Claves para la fortaleza emocional

La resiliencia, un común denominador en estas frases, implica superar la adversidad sin dejar que nos destruya. Aceptar que la vida no siempre es justa y que las dificultades son inevitables es fundamental. Dejar de lado el resentimiento y la venganza es crucial para no cargar con el dolor del pasado. La aceptación radical, o la capacidad de aceptar y soltar lo que no se puede cambiar, juega un papel importante en la fortaleza emocional.

Estas son otras frases significativas de las personas emocionalmente fuertes:



“No siempre estaré feliz con cómo resulten las cosas, pero es parte del camino ”

Acepta la realidad de las situaciones y el camino imperfecto hacia la solución.

"Voy a tomarme un momento antes de responder o tomar alguna decisión importante"

Refleja la importancia de la reflexión antes de actuar, especialmente en momentos de presión.

"Perdonar esto no significa que estuvo bien; solo significa que ya no permito que me pese"

Aclara que el perdón no justifica el daño, pero permite liberar el peso emocional asociado.

"Tengo que ver la realidad como es, incluso si no es lo que quiero, para poder seguir adelante"

Destaca la importancia de enfrentar la realidad tal como es para poder avanzar efectivamente.

