TikTok podría tener videos de 15 minutos, esto es lo que sabemos

¿Pasas varias horas al día en TikTok? ¿Luchando por mirar hacia otro lado? Pues, prepárate, porque la aplicación que ha conquistado a millones de usuarios en todo el mundo quiere aún más de tu tiempo. TikTok confirmó que está probando la posibilidad de cargar videos de hasta 15 minutos. Algunos usuarios ya han comenzado a recibir notificaciones sobre la nueva función.

El consultor de redes sociales Matt Navarra compartió una captura de pantalla de TikTok en una publicación de Threads , con el título “Subir videos más largos”. La notificación que se muestra en la captura dice:

¡Sube vídeos de hasta 15 minutos de duración! Asegúrate de que tu aplicación esté actualizada, luego intenta cargarla desde tu aplicación o escritorio en tiktok.com

TikTok ha estado aumentando gradualmente la duración de los videos que los usuarios pueden cargar durante un tiempo. Originalmente, la plataforma albergaba videos de tan solo 15 segundos. Sin embargo, con el tiempo, amplió esta duración a un minuto, luego a tres minutos y, más recientemente, a 10 minutos en febrero de 2022.

Según un informe de TechCrunch , estos videos de 15 minutos son solo una prueba por el momento, y no se sabe si se implementarán para todos los usuarios. No obstante, considerando la tendencia que ha mostrado TikTok de extender la duración de los videos, no sería una sorpresa que esta característica se convierta en permanente.

TikTok vs YouTube

Este cambio coloca a TikTok en una competencia más directa con YouTube y sugiere que busca atraer a creadores de videos de formato largo que normalmente publican en la plataforma de videos de Google. TikTok también se ha adentrado más en el territorio de YouTube con la prueba de un modo de pantalla completa horizontal en regiones seleccionadas.

Por ahora, la plataforma no ha anunciado cuándo o si planea implementar este cambio para todos los usuarios, por lo que el futuro de los videos de 15 minutos sigue siendo incierto.

