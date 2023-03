¡La Bichota! Karol G pide código de vestimenta para ir a sus conciertos

La famosa cantante colombiana, Karol G, está próxima a presentarse en concierto en varios puntos del planeta, por lo cual con la finalidad de que sus fanáticos pasen una buena noche junto a ella les solicitó un código de vestimenta, todo para “pasarla bien chimbita” durante su show.

Fue a través de sus redes sociales que la cantante también conocida como “La Bichota”, publicó para los asistentes a sus conciertos en Puerto Rico que se vistan de manera casual, fresca y con brillos para tener una velada de ensueño.

“Puerto Rico, código de vestuario: Traje de baño, fiesta, colores, brilloteo, tenis… pa que nos pongamos bien chimbitas”, se lee en la publicación que hizo la artista colombiana en sus redes sociales.

Luego de esta peculiar solicitud para sus seguidores y fanáticos que acudirán al concierto en Puerto Rico, decenas de personas se hicieron presentes en las redes sociales para mostrar sus puntos de vista.

Entre los comentarios, hay quienes tomaron la solicitud con humos a tal grado de que comenzaron a compartir memes sobre cómo sería el concierto de Karol G, sin embargo, también hubo quienes se mostraron tristes por el hecho de que van a poder acudir al concierto que dará próximamente en Puerto Rico.

De igual forma, hubo quienes compartieron sus comentarios mostrando su gratitud y admiración por la cantante colombiana, la cual se ha posicionado como una de las más queridas en toda latinoamérica.

PR 🇵🇷 código de vestuario : Traje de baño , fiesta, colores , brilloteo, tennis … pa nos pongamos bien chimbitas puessssSSSS 🌷🌈☀️🌊✨🌸 🐈‍⬛ 💙 — LABICHOTA (@karolg) March 7, 2023

Karol G saca nueva canción junto a Shakira

Este anuncio llegó a unos cuantos días de que Karol G sacara un nuevo tema junto a su compatriota, Shakira , la cual desde el momento en el que salió a la luz, comenzó a generar varios comentarios.

Todo esto se debió a que en la letra de la canción titulada “TQG”, las colombianas se “pronunciaran” en contra de sus exparejas con las que terminaron en malos términos por cuestiones personales.

“Tú te fuiste y yo me puse triple M”, “Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste una nueva novia”, “Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito” y “verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa’ lo mío” son algunas indirectas que entonaron las artistas al referirse claramente a las supuestas traiciones del rapero Anuel y el famoso futbolista , Gerard Piqué.

