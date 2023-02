Shakira y Karol G: Indirectas hacia Piqué y Anuel en “TQG”

Shakira y Karol G nuevamente la rompieron en internet con su nueva canción “TQG” o mejor dicho “Te Quedé Grande” que ha sido todo un tsunami sin duda para Gerard Piqué y Anuel AA, pue aunque si bien no dicen sus nombres, los fans saben que hubo indirectas muy directas en la melodía que hasta el momento registra más de 2 millones de reproducciones en YouTube.

Y es que las dos colombianas soltaron su artillería pesada hacia sus examores más recientes que las han hecho sufrir al ser sustituidas. En esta muy esperada colaboración nuevamente sorprendieron a sus fans porque las 2 artistas no tuvieron pelos en la lengua al tratar algunos temas de sus exparejas que en estos momentos se encuentran en el ojo del huracán.

¿Cuáles son los mensajes para Piqué de la nueva canción de Shakira y Karol G?

“Tú te fuiste y yo me puse triple M”, “Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste una nueva novia”, “Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito” y “verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa’ lo mío” son algunas indirectas que entonaron las artistas al referirse claramente a las supuestas traiciones del rapero Anuel y el famoso futbolista.

¿Cuántas canciones ha sacado la cantante colombiana después de su rompimiento?

Aunque si bien la canción más polémica que ha sacado hasta el momento Shakira desde que Gerard Piqué le puso un alto a la relación con Piqué es “Shakira: Bzrap Music Seassion, Vol 53”, la cantante también ha sacado otras que fungen como dedicatorias, siempre refrendando que ella es una mujer empoderada. Ejemplo de ellas son:

1.- Te Felicito ft Rauw Alejandro

2.- Monotonía ft Ozuna

3.- Shakira: Bzrap Music Seassions, Vol 53

4.- TQC ft Karol G

