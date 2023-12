La mejor y la peor marca de yogur griego según Profeco

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha llevado a cabo un estudio de calidad en el que se evaluaron 25 productos de yogur griego, revelando tanto las mejores opciones como las que presentan deficiencias en su etiquetado y contenido real.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

El informe destaca que algunos productos bajo la denominación de yogur griego contienen edulcorantes, siendo Chobani Zero Sugar, Lala Griego Zero y Vitalínea ejemplos de marcas que añaden edulcorantes como estevia, fruta del monje, sucralosa o acesulfame. Estos edulcorantes no calóricos, aunque dulces, no son recomendables para niños.

🪅¡No te pierdas nuestra última revista del año!



👩‍🔬 En el #EstudioDeCalidad analizamos el yogur griego y los relojes inteligentes.

⭐️ En el #PlatilloSabio nos acompaña el gran @cesarcostaof.



👇 Descárgala:https://t.co/UPrD5GSPUE pic.twitter.com/MpB4iHvKEv — Revista del Consumidor (@RdelConsumidor) December 6, 2023

Problemas de etiquetado

El estudio también reveló incumplimientos en la información de etiquetado, como en los casos de los productos de Yoplait Yoghurt y Yoplait Skyr Yoghurt griego. Estos productos declaran menos contenido neto del que realmente contienen, afectando la veracidad de su información nutricional.

En la evaluación de la calidad, se encontraron discrepancias en los niveles de proteína y azúcar declarados. La marca Oney Yogurt griego natural, por ejemplo, declaró un 10.1% de proteína, pero en realidad contenía solo un 3.9%. Además, el producto indicó un contenido de azúcar del 1.4%, mientras que su contenido real era del 7.2%.

⚠ El yogur griego destaca por su contenido de proteína, pero también puede contener azúcares, grasa y/o calorías en exceso.

En el #EstudioDeCalidad analizamos 25 de estos productos, checa lo que encontramos.



🧐 Consulta el estudio completo:https://t.co/CuXX33zLZa pic.twitter.com/jgAKxC5dtX — Revista del Consumidor (@RdelConsumidor) December 10, 2023

Recomendaciones para el consumidor

El laboratorio de la Profeco sugiere a los consumidores leer detenidamente las etiquetas para identificar el producto deseado, ya que existen variaciones en contenido de grasa , proteína y azúcar. Se hace hincapié en revisar el contenido de azúcares, pues su consumo excesivo está relacionado con el aumento de peso y el riesgo de obesidad.

Además, se aconseja refrigerar constantemente el producto para mantener vivas las bacterias beneficiosas y no consumirlo si el empaque está dañado o fuera de la fecha de caducidad.

Te recomendamos leer: Esta es la mejor marca de queso amarillo, según un análisis de Profeco

¿Cuál es el peor Yogur Griego?

En particular, la Profeco destaca que entre los productos de la marca Lala evaluados, el yogur griego Lala Griego Frutos Rojos ha sido identificado como el que contiene más azúcares totales , alcanzando el 17.6%. Esta revelación lleva al producto a recibir sellos de advertencia por exceso de azúcares y grasas saturadas.

¿Cuál es el mejor yogur griego?

La marca Yoplait Skyr se destaca como el yogur griego con más proteína y menos azúcares. A pesar de que cumple con estos aspectos, se señala un incumplimiento en el contenido neto, ya que contiene 9 gramos menos de lo declarado.

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google y mantente siempre informado.