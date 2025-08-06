Sauvage de Dior, perfume para hombre con mil 200 pesos de descuento en Liverpool

Si estás pensando en contar con una nueva fragancia refrescante te tenemos muy buenas noticias, pues la tienda departamental Liverpool México colocó un importante “descuento” en el precio final del perfume Sauvage de Dior, el cual se vende en presentaciones de 100 y 200 mililitros.

Fue a través de su plataforma web oficial que Liverpool anunció que la fragancia que promociona el actor de Hollywood, Johnny Depp, se puede encontrar hasta por menos de los 3 mil 500 pesos dependiendo de la presentación en la que se busque adquirir la loción.

Precio del perfume Sauvage de Dior de Johnny Depp

De acuerdo con lo señalado en el portal de la tienda departamental, el perfume Sauvage de Dior tiene un precio de 4 mil 200 pesos en la presentación de 200 mililitros, sin embargo, en la de 100 se puede adquirir por tan solo 3 mil pesos mexicanos.

Es importante mencionar que al adquirir este perfume, los usuarios pueden acceder al envío gratis a cualquier punto de la República Mexicana, por lo cual no es necesario acudir a las tiendas físicas de la empresa antes mencionada.

Otros descuentos en perfumes y lociones en Liverpool

Más allá de la fragancia Sauvage de Dior que tiene un precio accesible en Liverpool, otros de los perfumes y lociones que se pueden encontrar por menos de los 4 mil pesos en la tienda departamental son los siguientes:

Dior Homme

Colonia Dior Homme

Dior Fahrenheit

Prada L’Homme

¿Cómo comprar los perfumes y lociones con descuento en Liverpool?

Como bien se mencionó anteriormente, el perfume Dior Sauvage con precio accesible en Liverpool, se puede encontrar en la plataforma en línea de la tienda departamental, sin embargo también está en las sucursales físicas.

Para adquirir la fragancia a través de la plataforma web, lo único que deberás hacer es seleccionar el producto, colocar si lo quieres en la presentación de 100 o 200 mililitros y listo, únicamente deberás realizar el pago en cuestión.

