Así puedes practicar tu inglés gratis desde Meta AI de WhatsApp

Saber inglés se ha vuelto fundamental, pues además de que puedes tener mejores oportunidades laborales en lo personal también te puede brindar muchas ventajas. Actualmente existen muchas herramientas que te permiten aprender idiomas; sin embargo, ahora, gracias a la Meta AI también puedes aprender inglés desde WhatsApp.

¿Cómo funciona Meta AI de WhatsApp?

Meta AI es el asistente gratuito de IA y ya se encuentra disponible en las redes sociales de Meta como WhatsApp, Messenger e Instagram.

Con esta función podrás practicar tu inglés de manera sencilla y desde las aplicaciones que más utilizas para distraerte en tus ratos libres.

¿Cómo puede practicar mi inglés con Meta AI de WhatsApp?

Con la nueva actualización de WhatsApp, Messenger e Instagram podrás visualizar un círculo azul en la esquina inferior derecha. Y para comenzar una conversación con el asistente solo deberás presionar dicha opción.

Posteriormente coloca algún mensaje en el que especifiques que quieres practicar tu inglés, por ejemplo:

“Can you help me to practice my english?”

La inteligencia artificial te responderá: “I’d be happy to help you practice your english”.

Después arrojará algunas recomendaciones para que tengas una conversación con ella y discutan algunos temas, juegos de lenguaje o improvisar la gramática .

También puedes platicar sobre temas que te interesen, por ejemplo, música, películas, libros, etc.

Cabe destacar que la AI de Meta te puede ayudar a practicar otros idiomas.

¿Cuáles son los beneficios de hablar inglés?

Aprender cualquier idioma es bueno; pero el inglés es el más hablado en todo el mundo, pues 86 países lo convirtieron en su idioma oficial.

Una de las principales ventajas de saber inglés es que muchos empleos buscan personas bilingües.

Además, la mayoría de las escuelas en Estados Unidos ofrecen planes de estudios para aprender inglés , así que si estudias ahí obtendrás un certificado o diploma que acredite que tienes conocimientos en el idioma.

Finalmente, el inglés te permite conocer a otras personas y sobre su cultura.

