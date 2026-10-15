Ya llegaron los calendarios de adviento a Liverpool: hay uno de chocolate de Peppermint Bark por menos de $600

Liverpool tiene en rebaja el calendario de adviento de chocolate de Peppermint Bark, de Williams Sonoma. El producto cuesta menos de $600 pesos en la tienda y es una forma diferente (y dulce) de contar los días hasta la Navidad.

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¿Cuánto cuesta el calendario de adviento Peppermint Bark en Liverpool y cómo se puede pagar?

El calendario de adviento Peppermint Bark tiene un precio inicial de $799 pesos, pero con la rebaja aplicada por Liverpool ahora puede conseguirse a $599.25 pesos, un ahorro de $199.75 pesos, es decir, 25% sobre el producto.

El producto está disponible para compra en un solo pago, pero con envío gratuito a todo el país, a domicilio o con retiro en tienda mediante Click & Collect.

El calendario de adviento Peppermint Bark, de Williams Sonoma, pasó de $799 a $599.25 pesos en Liverpool. (Liverpool)

¿Qué trae el calendario de adviento Peppermint Bark a la venta en Liverpool?

De acuerdo con la descripción del producto, el calendario de adviento tiene 24 puertas. Detrás de cada una hay una figura navideña de chocolate: 6 árboles de Navidad, 6 Santa Claus, 6 soldaditos y 6 muñecos de nieve.

Las piezas están hechas con chocolate semidulce y chocolate blanco cremoso, y llevan trocitos de caramelo de menta que le dan un toque crujiente, indica Liverpool.

Los ingredientes que figuran son: chocolate semiamargo, chocolate blanco, aceite de palma y dulce de menta. La ficha advierte que pueden contener lácteos y soya, y que se elaboran o empacan en máquinas que podrían haber tocado trigo o gluten, frutos secos, huevo y cacahuates. También pueden contener nueces.

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