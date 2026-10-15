Un oncólogo explica qué pasa al cortar sobre una tabla de plástico: “La abrasión mecánica repetida de la hoja raspa y desprende partículas diminutas de la superficie de la tabla, que luego se mezclan con los alimentos”

El uso continuo de la tabla de plástico en la cocina provoca la transferencia directa de microplásticos hacia la comida preparada en el hogar. El Dr. James McCloskey, jefe de la División de Leucemia del Centro Oncológico John Theurer en el Centro Médico de la Universidad de Hackensack, alertó sobre los efectos de picar sobre estos utensilios cotidianos. La fricción constante de los cuchillos genera el desprendimiento de fragmentos microscópicos que se adhieren de forma inadvertida en los alimentos.

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¿Cuáles son los riesgos para la salud por usar tablas de plástico según la oncología?

La localización de partículas sintéticas en órganos y tejidos humanos genera preocupación en la comunidad médica especialista en cáncer. El Dr. Timothy Byun, hematólogo y oncólogo del Providence St. Joseph Hospital en California, junto al Dr. James McCloskey, evalúan las consecuencias biológicas ligadas a este fenómeno:

Inflamación crónica: acumulación recurrente de residuos sintéticos que actúa como un factor de riesgo para el desarrollo tumoral.

acumulación recurrente de residuos sintéticos que actúa como un factor de riesgo para el desarrollo tumoral. Alteración del microbioma: daños directos en la flora intestinal provocados por la ingesta continua de micropartículas.

daños directos en la flora intestinal provocados por la ingesta continua de micropartículas. Estrés oxidativo: lesiones estructurales en el ADN celular identificadas en ensayos de laboratorio con modelos animales.

lesiones estructurales en el ADN celular identificadas en ensayos de laboratorio con modelos animales. Transporte de toxinas: introducción de contaminantes ambientales externos que se adhieren a la superficie del polímero.

Es cierto que tenemos microplásticos en nuestro organismo.

Un estudio científico confirma que las tablas de picar de plástico contaminan los alimentos

La investigación titulada “Cutting Boards: An Overlooked Source of Microplastics in Human Food?”, publicada en la revista Environmental Science & Technology de la American Chemical Society, documentó el flujo de polímeros hacia la comida. El equipo liderado por la Universidad Estatal de Dakota del Norte en colaboración con la Universidad del Sur de Dinamarca —encabezado por Syeed Md Iskander y Himani Yadav— concluyó los siguientes hallazgos:

Liberación por material: el polipropileno libera un volumen significativamente mayor de microplásticos en comparación con el polietileno al cortar.

el polipropileno libera un volumen significativamente mayor de microplásticos en comparación con el polietileno al cortar. Morfología de las partículas: la mayoría de las partículas desprendidas corresponden a esferas diminutas menores a 100 micrómetros.

la mayoría de las partículas desprendidas corresponden a esferas diminutas menores a 100 micrómetros. Consumo anual calculado: la exposición acumulada por el uso de este utensilio genera una ingesta estimada de hasta 50 gramos de plástico al año por persona.

la exposición acumulada por el uso de este utensilio genera una ingesta estimada de hasta 50 gramos de plástico al año por persona. Pruebas toxicológicas: las observaciones iniciales en células de ratón no mostraron daños nocivos inmediatos, aunque el desprendimiento representa un riesgo latente a largo plazo.

La elección de la tabla donde se cortan los alimentos es importante para la salud. (Crédito | Pexels | Lukas)

¿Cuál es la mejor tabla para picar alimentos en la cocina y cómo se debe limpiar?

Las pruebas de laboratorio confirman que bacterias como E. coli, Salmonella y Listeria sobreviven horas en el plástico, mientras que maderas como el bambú poseen propiedades antimicrobianas naturales que eliminan más del 98% de la carga bacteriana en minutos.

Las características de los materiales más comunes para la preparación de alimentos se dividen de la siguiente manera:

Bambú: opción recomendada por su acción antibacteriana natural, sustentabilidad y costo accesible, requiriendo secado manual inmediato.

opción recomendada por su acción antibacteriana natural, sustentabilidad y costo accesible, requiriendo secado manual inmediato. Acero inoxidable: superficie no porosa ideal para carnes o pescados crudos que evita la contaminación cruzada, aunque desgasta el filo de los cuchillos.

superficie no porosa ideal para carnes o pescados crudos que evita la contaminación cruzada, aunque desgasta el filo de los cuchillos. Plástico : material propenso a rayaduras que acumula bacterias en sus ranuras y desprende microplásticos, por lo que los especialistas sugieren sustituirlo.

material propenso a rayaduras que acumula bacterias en sus ranuras y desprende microplásticos, por lo que los especialistas sugieren sustituirlo. Vidrio: utensilio frágil que desafila los cuchillos con rapidez y puede romperse durante el lavado manual.

utensilio frágil que desafila los cuchillos con rapidez y puede romperse durante el lavado manual. Desinfección con cloro: lavar con agua caliente y detergente, aplicar una solución de una cucharada de cloro por litro de agua durante 10 minutos, enjuagar y secar por completo.

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