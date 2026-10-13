Reunir a toda la familia extendida durante las comidas de los fines de semana, organizar cenas especiales con amigos cercanos durante los festejos del año o disponer de un espacio funcional diario para la vida en el comedor familiar requiere contar con un juego completo que combine durabilidad estructural y estética coordinada. El juego de comedor Universal Broadmoore Furniture Midland de 7 piezas está disponible en Costco México una mesa amplia con hoja autoalmacenable extensible, seis sillas tapizadas en tela gris piedra, acabado nogal característico premium y presencia consolidada de la marca Universal Broadmoore Furniture en el segmento muebles de hogar.

Este juego figura actualmente con un precio de $20,999 pesos frente al valor tradicional de $28,999 pesos del catálogo Costco, situación que representa un ahorro directo de $8,000 pesos menos durante la vigencia promocional específica. La promoción tiene validez del 21 de septiembre al 18 de octubre de 2026 limitado hasta agotar existencias dentro del catálogo oficial Costco México con envío sin costo adicional incluido en el precio promocional vigente.

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Características destacadas del juego de comedor Universal Broadmoore Midland

Dentro del segmento premium de muebles de comedor del catálogo Costco México, destacan tres características diferenciales específicas de este juego Universal Broadmoore: la mesa extensible con hoja autoalmacenable de 30 centímetros integrada en el propio mueble, la madera maciza de caucho combinada con chapas de abedul del acabado nogal y las seis sillas con asientos acolchados tapizados en tela gris piedra coordinadas estéticamente.

Juego de Comedor de 7 piezas Broadmore en Costco (Costco)

La hoja autoalmacenable integrada representa una característica diferencial editorial importante del segmento premium muebles de comedor, dado que permite ampliar considerablemente la capacidad de la mesa durante reuniones familiares amplias sin necesidad de almacenar extensiones separadas en otro lugar del hogar. Por su parte, la combinación de madera maciza de caucho con chapas de abedul amplifica la durabilidad estructural del juego durante los años de uso cotidiano familiar respecto a los juegos convencionales fabricados exclusivamente con tableros aglomerados del segmento accesible mexicano, mientras que los niveladores ajustables incluidos en la base permiten adaptar el juego a pisos irregulares comunes en el segmento residencial mexicano.

Entre sus características destacan:

Marca Universal Broadmoore Furniture

Modelo Midland línea premium

línea premium Código producto Costco #1987605

Total 7 piezas completas

completas Incluye 1 mesa amplia

amplia Incluye 6 sillas tapizadas

tapizadas Acabado nogal premium

premium Tela sillas gris piedra neutra

neutra Material madera maciza de caucho

Chapas de abedul complementarias

complementarias Hoja autoalmacenable de 30 cm

de 30 cm Niveladores ajustables incluidos

incluidos Capacidad de carga 121 kg mesa y sillas

mesa y sillas Dimensiones 101.6 cm ancho × 218.4 cm profundo

Altura 76.2 cm estándar comedor

estándar comedor Peso 57.4 kg del juego completo

Garantía oficial Universal Broadmoore Furniture México

Respecto a la cobertura comercial del juego, Universal Broadmoore Furniture México otorga garantía oficial sobre defectos de fabricación en la mesa principal, hoja autoalmacenable, niveladores ajustables, sillas tapizadas, estructura de madera maciza de caucho y accesorios originales incluidos en el empaque según la política vigente del fabricante para esta línea específica. Para la compra se requiere membresía Costco vigente según la política comercial habitual del retailer, característica que audiencia decisora debe verificar antes de finalizar la operación familiar.

Para preservar considerablemente la vida útil del acabado nogal durante los años de uso cotidiano familiar, conviene evitar derramar líquidos directamente sobre la madera y limpiar con paños suaves ligeramente humedecidos después del uso cotidiano, condición alineada con las recomendaciones generales del segmento muebles de madera premium del mercado mexicano para alargar la duración del acabado original. Es importante mencionar adicionalmente que este juego figura dentro del catálogo Costco como Online Exclusive, condición que amplifica considerablemente la disponibilidad vs los productos limitados exclusivamente a las sucursales físicas del retailer.

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