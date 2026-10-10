Si quieres cambiar de teléfono, Bodega Aurrera tiene en oferta el Samsung Galaxy S25 Ultra de 256 GB, sobre todo, si quieres un teléfono de alta gama sin tener que pagar el precio completo o dejarte la quincena.

Algunas de las novedades de este teléfono son su gran cámara y opciones avanzadas de Inteligencia Artificial. Si te interesa, aquí en and Noticias te decimos la oferta del Samsung Galaxy S25 en Bodega Aurrera.

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¿Cuánto cuesta el Samsung Galaxy S25 Ultra en bodega Aurrera?

El precio publicado para el Samsung Galaxy S25 Ultra de 256 GB es de 15 mil 889 pesos, frente a los 23 mil 199 que aparecen como precio anterior en el sitio de Bodega Aurrera.

Oferta Samsung Galaxy S25 (Captura de pantalla)

Esto representa un ahorro de 7 mil 310 pesos si quieres un teléfono de gran calidad. La tienda también muestra una opción de pago de hasta 12 meses sin intereses, con mensualidades anunciadas de mil 324.08 pesos.

¿Qué características tiene el Samsung Galaxy S25 Ultra?

El Galaxy S25 Ultra es uno de los teléfonos de gama alta de Samsung y reúne características orientadas a fotografía, entretenimiento y productividad. Entre sus especificaciones destacan:

Pantalla : Dynamic AMOLED 2X de 6.9 pulgadas, con resolución Quad HD+ y tasa de refresco de hasta 120 Hz.

: Dynamic AMOLED 2X de 6.9 pulgadas, con resolución Quad HD+ y tasa de refresco de hasta 120 Hz. Procesador : Snapdragon 8 Elite para Galaxy.

: Snapdragon 8 Elite para Galaxy. Memoria : 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno.

: 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno. Cámara trasera : sistema de cuatro cámaras, con sensor principal de 200 MP, ultra gran angular de 50 MP y teleobjetivos de 50 MP y 10 MP.

: sistema de cuatro cámaras, con sensor principal de 200 MP, ultra gran angular de 50 MP y teleobjetivos de 50 MP y 10 MP. Cámara frontal : 12 MP.

: 12 MP. Batería : 5.000 mAh.

: 5.000 mAh. Funciones adicionales: S Pen integrado, herramientas Galaxy AI y resistencia al agua y al polvo con certificación IP68.

El equipo también ofrece opciones de zoom óptico de 3x y 5x, además de zoom digital de hasta 100x. Así que si quieres cambiar de teléfono, aprovecha la oferta que Bodega Aurrera tiene para ti.

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